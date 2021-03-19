В Кремле расценили как отказ отсутствие ответа США на предложение Путина о разговоре с Байденом
Там подчеркнули, что Москва сейчас сама проявляет инициативу к диалогу с Вашингтоном.
Фото © ТАСС / Коробейников Дмитрий
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отсутствие внятного ответа от США на предложение президента РФ Владимира Путина о разговоре с американским лидером Джо Байденом может расцениваться как отказ. Также в Кремле уточнили формат возможного диалога глав двух государств.
"Сделан запрос. На него или есть ответ, или нет ответа. Отсутствие ответа — это в целом отказ от такого общения", — сказал представитель Кремля журналистам.
Песков напомнил, что первый контакт Путина с Байденом после вступления того в должность президента США состоялся по инициативе американской стороны. Сейчас Москва "сама проявляет инициативу, по дипломатическим каналам её передаёт и будет ожидать ответа".
Напомним, в недавнем интервью президент США Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Реакция президента России не заставила себя ждать: Путин предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить. Однако Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным.
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