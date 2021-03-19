Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Кремле расценили как отказ отсутствие ответа США на предложение Путина о разговоре с Байденом

Там подчеркнули, что Москва сейчас сама проявляет инициативу к диалогу с Вашингтоном.

19 марта 2021, 10:02
<p>Фото © ТАСС / Коробейников Дмитрий</p>

Фото © ТАСС / Коробейников Дмитрий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отсутствие внятного ответа от США на предложение президента РФ Владимира Путина о разговоре с американским лидером Джо Байденом может расцениваться как отказ. Также в Кремле уточнили формат возможного диалога глав двух государств.

"Сделан запрос. На него или есть ответ, или нет ответа. Отсутствие ответа — это в целом отказ от такого общения", — сказал представитель Кремля журналистам.

Путин предложил Байдену поговорить по-честному и по-взрослому

Путин предложил Байдену поговорить по-честному и по-взрослому

Песков напомнил, что первый контакт Путина с Байденом после вступления того в должность президента США состоялся по инициативе американской стороны. Сейчас Москва "сама проявляет инициативу, по дипломатическим каналам её передаёт и будет ожидать ответа".

В Кремле оценили возможность новой холодной войны с США: Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему

В Кремле оценили возможность новой холодной войны с США: Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему

Напомним, в недавнем интервью президент США Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Реакция президента России не заставила себя ждать: Путин предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить. Однако Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Был заполнен на 50%": Песков рассказал о количестве гостей на праздничном концерте в "Лужниках"

сегодня в 10:13

Дебатов быть не может: в Кремле уточнили формат возможного диалога Путина и Байдена

сегодня в 10:02

Центробанк впервые с декабря 2018 года повысил ключевую ставку

сегодня в 10:31
Life

ФСБ задержала в Калининграде двух международных террористов.

сегодня в 11:17

Губернатор Подмосковья рассказал, сколько займёт восстановление дома в Химках, где взорвался газ

сегодня в 11:12

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1