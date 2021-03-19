Песков рассказал, кто составит компанию Путину на отдыхе в тайге
Президент России любит бывать на природе — например, в 2019 году он отдыхал в тайге в преддверии своего дня рождения.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин
Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным на выходные в тайгу отправится глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Ожидается, что составит [компанию]", — отметил представитель Кремля.
Напомним, накануне Владимир Путин рассказал, что на выходные собирается поехать отдохнуть в тайгу. Речь об этом зашла, когда он предложил своему американскому коллеге Джо Байдену провести открытый разговор и оговорил сроки.
Президент России любит бывать на природе — например, в 2019 году он отдыхал в тайге в преддверии своего дня рождения. Тогда компанию ему также составил Сергей Шойгу.
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