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Песков рассказал, кто составит компанию Путину на отдыхе в тайге

Президент России любит бывать на природе — например, в 2019 году он отдыхал в тайге в преддверии своего дня рождения.

19 марта 2021, 09:56
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным на выходные в тайгу отправится глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Ожидается, что составит [компанию]", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, накануне Владимир Путин рассказал, что на выходные собирается поехать отдохнуть в тайгу. Речь об этом зашла, когда он предложил своему американскому коллеге Джо Байдену провести открытый разговор и оговорил сроки.

Президент России любит бывать на природе — например, в 2019 году он отдыхал в тайге в преддверии своего дня рождения. Тогда компанию ему также составил Сергей Шойгу.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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