Песков раскрыл, какие вопросы Путин хотел бы задать Байдену

Президент России Владимир Путин хотел бы задать американскому лидеру Джо Байдену вопросы, связанные с двусторонними отношениями. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Связанные с двусторонними отношениями, связанные с тем, как их выстраивать дальше. Вопросы, связанные с постоянными безосновательными обвинениями России во всём, в чём только можно, и т.д. и т.п.", — объяснил Песков журналистам.