Песков раскрыл, какие вопросы Путин хотел бы задать Байдену
Ранее президент РФ предложил американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин хотел бы задать американскому лидеру Джо Байдену вопросы, связанные с двусторонними отношениями. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Связанные с двусторонними отношениями, связанные с тем, как их выстраивать дальше. Вопросы, связанные с постоянными безосновательными обвинениями России во всём, в чём только можно, и т.д. и т.п.", — объяснил Песков журналистам.
Напомним, ранее американский лидер Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. На его выпад уже отреагировали председатель Государственной думы Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава Республики Крым Сергей Аксёнов, а вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв не исключил ответных действий, если в администрации Байдена не извинятся за его слова.
Лента новостей
Песков рассказал, кто составит компанию Путину на отдыхе в тайге
сегодня в 09:56
Гуглил статью УК, а потом сам вызвал полицию. Убивший беременную сестру в Котельниках готовился к расправе
сегодня в 09:51
В Кремле оценили возможность новой холодной войны с США: Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему
сегодня в 09:51
Российский президент в долгу не остался. Путин ответил на оскорбление Байдена словами: "Кто как обзывается, тот так и называется". Также глава РФ предложил американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире. Однако тот ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным.
Выбор редакции
"Был заполнен на 50%": Песков рассказал о количестве гостей на праздничном концерте в "Лужниках"
Дебатов быть не может: в Кремле уточнили формат возможного диалога Путина и Байдена
Пашинян останется на посту премьера Армении до летних парламентских выборов
ФСБ задержала в Калининграде двух членов международной террористической организации
Губернатор Подмосковья рассказал, сколько займёт восстановление дома в Химках, где взорвался газ
Комментариев: 0