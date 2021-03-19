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Песков раскрыл, какие вопросы Путин хотел бы задать Байдену

Ранее президент РФ предложил американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире.

19 марта 2021, 10:01
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин хотел бы задать американскому лидеру Джо Байдену вопросы, связанные с двусторонними отношениями. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Связанные с двусторонними отношениями, связанные с тем, как их выстраивать дальше. Вопросы, связанные с постоянными безосновательными обвинениями России во всём, в чём только можно, и т.д. и т.п.", — объяснил Песков журналистам.

Напомним, ранее американский лидер Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. На его выпад уже отреагировали председатель Государственной думы Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава Республики Крым Сергей Аксёнов, а вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв не исключил ответных действий, если в администрации Байдена не извинятся за его слова.

Российский президент в долгу не остался. Путин ответил на оскорбление Байдена словами: "Кто как обзывается, тот так и называется". Также глава РФ предложил американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире. Однако тот ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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