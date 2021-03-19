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В Кремле рассказали, в каком формате пройдёт Парад Победы в этом году

В прошлом году из-за пандемии коронавируса торжество перенесли на 24 июня. Но нынешняя ситуация вселяет оптимизм, добавил Дмитрий Песков.

19 марта 2021, 10:01
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Парад Победы на Красной площади в 2021 году состоится в привычном формате, а что касается присутствия зрителей — решение примут в соответствии с нормами Роспотребнадзора. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Формат обычный. А что касается присутствия зрителей, количества зрителей, это будет связано с теми нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором. Пока динамика вселяет оптимизм, но не даёт возможности расслабляться", — отметил представитель Кремля.

Песков: Парад Победы в 2021 году точно состоится

Песков: Парад Победы в 2021 году точно состоится

Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавируса парад в честь 75-летия Победы с 9 мая перенесли на 24 июня. Пешие колонны более чем из 13 тысяч военнослужащих промаршировали по главной площади страны в сопровождении военной техники и авиации. Наблюдали за этим президент России Владимир Путин, который открывал парад, лидеры десяти иностранных государств, а также десятки ветеранов Великой Отечественной войны.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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