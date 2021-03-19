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Дебатов быть не может: в Кремле уточнили формат возможного диалога Путина и Байдена

Пока конкретного ответа от американской стороны не поступало.

19 марта 2021, 10:02
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/64955/photos/65202" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Предложение президента России Владимира Путина в адрес американского лидера Джо Байдена предполагает открытый диалог и не может рассматриваться как дебаты. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Естественно, между двумя президентами не может быть дебатов. Он (Путин. — Прим. Лайфа) предложил просто продолжить диалог глав двух государств", — сказал Песков.

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Говоря о формате прямого эфира, представитель Кремля объяснил, что он был выбран неслучайно. Отношения между Россией и Америкой и так находятся в плачевном состоянии, поэтому в связи с недавними заявлениями Байдена диалог должен быть прозрачным, поскольку тема интересна обеим странам, подчеркнул Песков. При этом он уточнил, что окончательный формат мероприятия пока не определён.

"Пока мы не знаем о решении американцев. Естественно, о конкретных форматах можно говорить только после получения реакции американской стороны", — добавил пресс-секретарь президента.

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Напомним, в недавнем интервью президент США Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Реакция президента России не заставила себя ждать: Путин предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить. Однако Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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