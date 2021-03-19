Лавров рассказал о "фриковой дипломатии" Запада в общении с Россией

На Западе не хотят предметно разговаривать с Россией и заниматься совместным поиском баланса многосторонних интересов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

"В арсенале ряда западных лидеров появился новый феномен: фейковая, а порой и фриковая дипломатия. Любые альтернативные точки зрения жёстко отвергаются, причём не только на международной арене, но и внутри самих западных стран. Реальная, осмысленная политика подменяется угрозами привлечь к ответу всех несогласных, как во внешних, так и во внутренних делах", — рассказал Лавров.

Глава МИД добавил, что Запад пытается "приватизировать" секретариаты различных международных организаций, закрывает независимые СМИ и стремится обладать полным правом решать, что такое многосторонность и в чём она выражается.

"В ряде стран — членов Евросоюза и НАТО, на Украине бесцеремонно закрывают независимые средства массовой информации, а ведущие западные столицы приветствуют и поощряют эти грубейшие нарушения имеющихся решений ООН, ОБСЕ и Совета Европы о свободе доступа к информации", — раскрыл свою мысль Лавров.

Также министр отметил утрату Западом элементарной культуры диалога. По его словам, порой получается так, что там не могут корректно и профессионально излагать свои мысли в общении с международными партнёрами.

"Всё очевиднее, что Запад дискредитирует им же пропагандируемые идеалы демократии, то есть самого себя. Наши многочисленные приглашения к предметному взаимоуважительному, профессиональному диалогу с конкретными фактами в руках для рассмотрения обоюдных озабоченностей в целях поиска справедливого баланса интересов и компромиссов попросту игнорируются", — рассказал Лавров собравшимся.

Ранее Сергей Лавров заявил, Крым останется с Россией навсегда. Министр подчеркнул, что западная коалиция во главе с США не сможет изменить того, что полуостров воссоединился с РФ.

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