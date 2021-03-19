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"Был заполнен на 50%": Песков рассказал о количестве гостей на праздничном концерте в "Лужниках"

Мероприятие прошло с учётом санитарных требований.

19 марта 2021, 10:13

На праздничном концерте в честь семилетия присоединения Крыма в "Лужниках", который накануне посетил президент РФ, была заполнена только половина мест. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Аншлага не было. Он был заполнен на 50%", — ответил Песков на вопрос журналистов, почему стадион не был заполнен полностью.

"Праздник единения, любви, мира": Знаменитости поздравили россиян с днём воссоединения Крыма с РФ

"Праздник единения, любви, мира": Знаменитости поздравили россиян с днём воссоединения Крыма с РФ

Напомним, что вчера Владимир Путин обратился к россиянам со сцены в "Лужниках" и поздравил их с годовщиной воссоединения России и Крыма. Глава государства подчеркнул, что это праздник не только для полуострова, но и для жителей всей страны. Также президент объяснил, почему Крым является для России сакральным местом, напомнив, что именно там приняли крещение князь Владимир и его дружина.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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