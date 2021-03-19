"Был заполнен на 50%": Песков рассказал о количестве гостей на праздничном концерте в "Лужниках"
Мероприятие прошло с учётом санитарных требований.
На праздничном концерте в честь семилетия присоединения Крыма в "Лужниках", который накануне посетил президент РФ, была заполнена только половина мест. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Аншлага не было. Он был заполнен на 50%", — ответил Песков на вопрос журналистов, почему стадион не был заполнен полностью.
Напомним, что вчера Владимир Путин обратился к россиянам со сцены в "Лужниках" и поздравил их с годовщиной воссоединения России и Крыма. Глава государства подчеркнул, что это праздник не только для полуострова, но и для жителей всей страны. Также президент объяснил, почему Крым является для России сакральным местом, напомнив, что именно там приняли крещение князь Владимир и его дружина.
Лента новостей
Выбор редакции
Дебатов быть не может: в Кремле уточнили формат возможного диалога Путина и Байдена
На Украине рассказали о планах "выжать" Россию из Крыма
Золушка и олигарх из канализации: на что тратятся миллиарды Мосводоканала
ФСБ задержала в Калининграде двух международных террористов
Губернатор Подмосковья рассказал, сколько займёт восстановление дома в Химках, где взорвался газ
Комментариев: 0