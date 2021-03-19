Путин назначил пятерых членов ЦИК по своей квоте

Президент России Владимир Путин утвердил последнюю пятёрку из 15 членов нового состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В их число вошли: глава комиссии Элла Памфилова, глава аппарата Общественной палаты Павел Андреев, член Совета по правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации Кремля Наталья Бударина и декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов.

Напомним, что срок полномочий членов ЦИК истекает 28 марта 2021 года. В её новый состав по пять человек назначают президент России, Совет Федерации и Госдума.

Так, нижняя палата парламента ранее утвердила кандидатуры действующего руководителя аппарата фракции "Единая Россия" Константина Мазуревского, действующих членов ЦИК Антона Лопатина ("Единая Россия"), Евгения Колюшина (КПРФ) и Николая Левичева ("Справедливая Россия"). От фракции ЛДПР в ЦИК утверждена кандидатура первого замруководителя фракции Александра Курдюмова.

В свою очередь, Совет Федерации назначил в ЦИК нынешнего зампреда комиссии Николая Булаева, действующих членов избиркома Евгения Шевченко и Бориса Эбзеева, а также председателя избиркома Орловской области Людмилу Маркину и экс-главу Мособлизбиркома Эльмиру Хаймурзину.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила о нецелесообразности переноса выборов в Госдуму. Они назначены на третье воскресенье сентября, то есть на 19-е число 2021 года. Одновременно будут проходить региональные и муниципальные выборы. Согласно данным на конец декабря 2020 года, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав восьми субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

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