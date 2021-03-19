Набережная Анапы превратилась в пустыню — видео
Некоторые здания засыпало песком по самую крышу.
Набережная Анапы оказалась заметена песком. Видео © Соцсети
Пляж Витязева в Анапе — в эпицентре необычного природного "катаклизма" — он оказался заметён песком. Кадрами с места поделились пользователи соцсетей.
Песок по самые крыши засыпал торговые киоски на набережной, магазины и кафе. Владельцам заведений приходится выметать его по несколько раз за день.
Однако экологи объясняют, что ничего неожиданного или странного нет. По их словам, с каждым годом дюны всё ближе и ближе подбираются к границе города и есть только один путь, чтобы остановить их, — начать засаживать близлежащие территории кустарниками, дабы они остановили большой песок.
Ранее Лайф писал о мощной песчаной буре, накрывшей город Мангистау в Казахстане.
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