Набережная Анапы превратилась в пустыню — видео

Песок по самые крыши засыпал торговые киоски на набережной, магазины и кафе. Владельцам заведений приходится выметать его по несколько раз за день.

Однако экологи объясняют, что ничего неожиданного или странного нет. По их словам, с каждым годом дюны всё ближе и ближе подбираются к границе города и есть только один путь, чтобы остановить их, — начать засаживать близлежащие территории кустарниками, дабы они остановили большой песок.