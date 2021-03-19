В России предложили облагать налогами донаты для стримеров
В первую очередь такую меру могут принять только в отношении так называемых треш-стримов.
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В России предлагают обложить налогом пожертвования для стримеров, сейчас ведомства, отвечающие за налоги и финансы, готовят соответствующие законодательные предложения. Об этом сообщил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
"Мы внимательно рассмотрели очень интересное направление, как мне кажется, очень перспективное, — перекрытие так называемых финансовых донатов для треш-стримеров. В настоящее время те деньги, которые получают треш-стримеры, оформляются как пожертвования, а пожертвования в РФ не облагаются налогом. Но насколько правомерно рассматривать их как пожертвования, если это плата за оказание определённых видео", — отмечает сенатор.
По мнению парламентария, донаты на такого вида трансляции являются прямой формой ухода от налогов.
Ранее стало известно, что Google введёт налог на доход YouTube-блогеров.
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