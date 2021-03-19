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В России предложили облагать налогами донаты для стримеров

В первую очередь такую меру могут принять только в отношении так называемых треш-стримов.

19 марта 2021, 12:43

Фото © Shutterstock

В России предлагают обложить налогом пожертвования для стримеров, сейчас ведомства, отвечающие за налоги и финансы, готовят соответствующие законодательные предложения. Об этом сообщил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Мы внимательно рассмотрели очень интересное направление, как мне кажется, очень перспективное, — перекрытие так называемых финансовых донатов для треш-стримеров. В настоящее время те деньги, которые получают треш-стримеры, оформляются как пожертвования, а пожертвования в РФ не облагаются налогом. Но насколько правомерно рассматривать их как пожертвования, если это плата за оказание определённых видео", — отмечает сенатор.

В России предложили ввести налог для "подозрительно богатых"

В России предложили ввести налог для "подозрительно богатых"

По мнению парламентария, донаты на такого вида трансляции являются прямой формой ухода от налогов.

Ранее стало известно, что Google введёт налог на доход YouTube-блогеров.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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