Дикая драка в Лиге Европы: футболиста "Славии" обвинили в расизме и избили после матча

Глен Камара — один из моих игроков. Я построил очень прочные отношения с ним и на 100% верю ему в том, что он говорит с точки зрения обвинения. Другие игроки вокруг него слышали это. Я буду стоять лицом к лицу с Гленом Камарой и разберусь с этим, как бы он ни хотел. Ситуацию теперь должны решать в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Надеюсь, что она не останется незамеченной

Стив Джеррард Главный тренер "Рейнджерса"