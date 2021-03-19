Дикая драка в Лиге Европы: футболиста "Славии" обвинили в расизме и избили после матча
Громкий скандал случился в матче между "Славией" и "Рейнджерсом" в Лиге Европы.
Защитника "Славии" Ондржей Куделу избили после матча с "Рейнджерсом" в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Произошло это в подтрибунном помещении. Как сообщил чешский клуб, футболисты не смогли даже попасть в раздевалку после игры, а Куделу избил хавбек шотландской команды Глена Камара. Пострадавшему сильно рассекли лоб и щеку.
Произошло всё это на глазах главного тренера "Рейнджерса" Стивена Джеррарда и нескольких представителей УЕФА. В свою очередь наставник шотландской команды обвинил игрока "Славии" в расизме.
Глен Камара — один из моих игроков. Я построил очень прочные отношения с ним и на 100% верю ему в том, что он говорит с точки зрения обвинения. Другие игроки вокруг него слышали это. Я буду стоять лицом к лицу с Гленом Камарой и разберусь с этим, как бы он ни хотел. Ситуацию теперь должны решать в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Надеюсь, что она не останется незамеченной
Сам матч завершился победой чешской команды со счётом 2:0, что позволило ей по сумме двух встреч выйти в четвертьфинал Лиги Европы.
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