Гимн России на Олимпиаде может заменить музыка Чайковского

Министерство спорта РФ рассматривает возможность использования одного из произведений Петра Чайковского вместо гимна на Олимпийских играх. Об этом сообщил глава ведомства Олег Матыцин.

"Предварительно, этот вопрос в стадии обсуждения с зарубежными коллегами. Это интересное предложение, демонстрирует интерес к культуре", — сказал Матыцин журналистам.

Глава Минспорта отметил, что опыт использования этой мелодии есть. На чемпионате мира по конькобежному спорту при награждении российских спортсменов играл фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Чайковского.

Авторы