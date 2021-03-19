Гимн России на Олимпиаде может заменить музыка Чайковского
Это предложение демонстрирует интерес к культуре, отметил глава Минспорта.
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Министерство спорта РФ рассматривает возможность использования одного из произведений Петра Чайковского вместо гимна на Олимпийских играх. Об этом сообщил глава ведомства Олег Матыцин.
"Предварительно, этот вопрос в стадии обсуждения с зарубежными коллегами. Это интересное предложение, демонстрирует интерес к культуре", — сказал Матыцин журналистам.
Глава Минспорта отметил, что опыт использования этой мелодии есть. На чемпионате мира по конькобежному спорту при награждении российских спортсменов играл фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Чайковского.
Напомним, в середине декабря Спортивный арбитражный суд запретил России использовать национальный гимн и герб на ближайших Олимпийских и Паралимпийских играх. Российским спортсменам предложили представляться песней "Катюша", но и эту идею в суде завернули. Однако окончательное решение по-прежнему остаётся за Международным олимпийским комитетом. Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина призвала МОК принимать решения самостоятельно, а не идти на поводу у других.
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