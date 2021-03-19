Открыл ломом дверь: дворник помогал спасать жильцов после взрыва в Химках — видео

Дворник помогал спасать людей после взрыва в Химках. Видео © LIFE

Жильцам химкинской девятиэтажки, где сегодня утром прогремел взрыв, помогал выбраться из дома дворник. Мужчина рассказал Лайфу, что он вместе с начальником побежал к заблокированным дверям подъезда, которые вскрыл ломом, и начал выводить людей.

Ещё одна очевидица — жительница того самого дома — рассказала Лайфу, что от взрыва разлетелись окна её квартиры. Люди в панике выбегали из подъезда без верхней одежды.

"Очень был страшный взрыв, я такого страха никогда не испытывала. Я была на балконе, и на меня полетело перекрытие, остекление и рама балконная, сетка, и вообще всё, что было на балконе, разлетелось в разные стороны, ужасный был взрыв", — рассказала Ольга.

Кроме того, женщина рассказала, что она делала сразу после того, как отгремели последние аккорды взрыва.

"Я выбежала тут же из дома, здесь у подъезда была девочка с ребёнком, которая буквально была в одних трусах и в куртке и держала ребёнка. Я принесла ей одежду — куртку, штаны тёплые, носки тёплые, — и мы побежали на ту сторону. Первоначально огня не было, был только страшный дым, огонь начался уже гораздо позднее. Очень был страшный взрыв, очень, такого страха в жизни никогда не испытывала", — поделилась своими эмоциями женщина.

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