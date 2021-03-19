"Пыталась затушить, но кофточка уже сгорела": Сжёгшая сына заживо россиянка заплакала на суде

Сжёгшая сына заживо россиянка плакала на суде. Видео © LIFE

Жительница Курской области, поджёгшая восьмилетнего сына из-за того, что он рассказал отчиму про её измену с другим мужчиной, призналась, что не желала смерти своему ребёнку. Женщина, сидя на скамье подсудимых, заплакала и заявила, что очень сожалеет о содеянном и признаёт свою вину.

"Я бы очень хотела этот день отмотать обратно. Хотела напугать. А вышло так, что сын загорелся — и его больше нет. Я пыталась его догнать, затушить, но было поздно, на нём кофточка уже сгорела", — сказала она.

В ходе слушания суд вынес решение об аресте женщины до 15 мая 2021 года. При этом у неё осталась дочь. Мать передала через журналистов, что очень любит её, и добавила, что хотела бы, чтобы законный муж взял её под опеку.

Напомним, трагедия произошла 15 марта. 31-летняя женщина вывела сына во двор, облила ребёнка бензином и подожгла. Мальчик получил ожоги третьей степени. Он был доставлен в одну из железногорских больниц, а затем — в Курскую областную клиническую больницу, но ночью 17 марта ребёнок умер.

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