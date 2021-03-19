ФСБ задержала в Калининграде двух членов международной террористической организации
Решается вопрос об их выдворении за территорию РФ.
Фото © ТАСС / Мамонтов Сергей
ФСБ задержала в Калининграде двух членов международной террористической организации "Катиба имам аль-Бухари"*. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Решается вопрос о выдворении задержанных из России.
"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанные лица, исповедуя ислам радикального толка, вели активную пропагандистскую деятельность по распространению идей вышеуказанной организации среди мусульман региона", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что задержанные поддерживали контакты с приверженцами радикальных течений ислама, подозреваемыми в причастности к террористическим организация.
Ранее ФСБ предотвратила теракт в Адыгее. Лайф показывал видео задержания боевика.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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