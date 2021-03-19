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"Чикатило — откровенная мразь": Нагиев сыграл одиозного маньяка в одноимённом сериале

Артист признался, что не хочет и не умеет играть мерзких людей.

19 марта 2021, 11:03
<p>ТАСС / Сергей Савостьянов </p>

ТАСС / Сергей Савостьянов

Дмитрий Нагиев рассказал о том, как исполнил главную роль в сериале про маньяка Андрея Чикатило. Артист признался, что очень долго думал и метался, стоит ли браться за этот проект, так как персонаж, которого он играет, ему глубоко неприятен.

"У меня были сомнения, даже метания, потому что для актёров есть опорные вещи в роли, а вот здесь не на что опереться. Чикатило — откровенная мразь. Я с удовольствием играю положительных героев, отрицательных героев или слабых людей, но я не умею и не хочу играть мерзких, мерзких на уровне физиологии. Как ни парадоксально, именно это и помогло мне понять глубину мерзости этого персонажа, именно физиологические вещи, которые я придумывал", — приводит слова Нагиева ТАСС.

"Работа не моё": Нагиев раскрыл истинное отношение к съёмкам

"Работа не моё": Нагиев раскрыл истинное отношение к съёмкам

Актёр также отмечает, что сериал не заявлялся как документальный, поэтому не было необходимости полностью воссоздавать внешность Чикатило. Также, отметил Нагиев, в итоге за работу он взялся, потому что решил, что если сериал получится, то он будет просто "бомбой", и артист захотел быть к этому причастным.

Ранее стал известен гонорар скопинского маньяка за фильм Ксении Собчак. Это оказались "копейки".

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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