Автоэксперт оценил изменения в правилах экзамена на права

С 1 апреля в России вступают в силу изменения в сдаче экзаменов на водительские права. Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал нововведения и отметил, что сам выступает за другой подход.

"Я полагаю, что дорожные условия, какими бы они ни были, всё равно всех эпизодов важных не воспроизведут, а площадка это позволяла сделать, и выявить, и отработать некоторые важные элементы. Что касается наблюдателей, то я ратую за другой подход к экзаменам: я считаю, что он должен приниматься независимыми экспертами или комиссией. Состоять такие комиссии должны из опытных, квалифицированных водителей", — отметил он в беседе с RT.