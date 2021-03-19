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Автоэксперт оценил изменения в правилах экзамена на права

Ключевым изменением станет то, что больше не надо будет сдавать площадку.

19 марта 2021, 11:01

Фото © Pixabay

С 1 апреля в России вступают в силу изменения в сдаче экзаменов на водительские права. Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал нововведения и отметил, что сам выступает за другой подход.

"Я полагаю, что дорожные условия, какими бы они ни были, всё равно всех эпизодов важных не воспроизведут, а площадка это позволяла сделать, и выявить, и отработать некоторые важные элементы. Что касается наблюдателей, то я ратую за другой подход к экзаменам: я считаю, что он должен приниматься независимыми экспертами или комиссией. Состоять такие комиссии должны из опытных, квалифицированных водителей", — отметил он в беседе с RT.

С Авто.ру уходят дилеры: из-за скрытого налога площадки с продажи снято порядка 2000 подержанных машин

С Авто.ру уходят дилеры: из-за скрытого налога площадки с продажи снято порядка 2000 подержанных машин

Напомним, главным изменением в порядке сдачи экзаменов на права станет отмена площадки, новые правила вступят в силу с 1 апреля 2021 года.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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