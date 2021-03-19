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Пашинян останется на посту премьера Армении до летних парламентских выборов

Предполагается, что голосование пройдёт 20 июня.

19 марта 2021, 10:51
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян точно будет находиться на посту главы правительства до проведения парламентских выборов в текущем году. Об этом заявил журналистам вице-спикер парламента Ален Симонян.

"Других сценариев не обсуждалось. Да, премьер-министр Пашинян будет временно исполняющим обязанности премьера и в предвыборный период", — сообщил Симонян.

Стоит напомнить, что Пашинян назначил внеочередные парламентские выборы на 20 июня 2021 года. Такое решение стало возможным благодаря встрече премьер-министра с главой оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном.

Премьер и президент Армении обсудили возможность проведения в стране парламентских выборов

Премьер и президент Армении обсудили возможность проведения в стране парламентских выборов

Ситуация в Армении ранее обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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