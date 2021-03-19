Губернатор Подмосковья рассказал, сколько займёт восстановление дома в Химках, где взорвался газ

"С пятого по девятый этаж в течение двух недель люди не смогут проживать. В течение двух суток мы сделаем обследование вместе со службами МЧС, чтобы убедиться, что ничего не угрожает. В следующие три недели мы полностью отремонтируем, восстановим подъезд. Разрешения незначительные, относительно конечно. Мы предоставим место проживания на эти три недели восстановления. Будет сделан ремонт и всё, что положено", — сказал он.