Губернатор Подмосковья рассказал, сколько займёт восстановление дома в Химках, где взорвался газ
На это время местным жителям предоставят места для проживания.
Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал, сколько займёт восстановления дома в Химках, где прогремел взрыв. Видео © LIFE
Ремонт подъезда многоэтажного дома в подмосковных Химках, где произошёл взрыв газа, будет продолжаться три недели. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
"С пятого по девятый этаж в течение двух недель люди не смогут проживать. В течение двух суток мы сделаем обследование вместе со службами МЧС, чтобы убедиться, что ничего не угрожает. В следующие три недели мы полностью отремонтируем, восстановим подъезд. Разрешения незначительные, относительно конечно. Мы предоставим место проживания на эти три недели восстановления. Будет сделан ремонт и всё, что положено", — сказал он.
Пол провалился на этаж ниже: Лайф публикует видео изнутри многоэтажки в Химках, где произошёл взрыв газа
Воробьёв добавил, что разбор завалов почти завершён. Пострадавшим оказывается помощь, они получат компенсации. Глава региона уточнил, что о причинах случившегося более подробно позднее ответят технические специалисты, но пока рассматривается версия, что это был взрыв бытового газа.
Напомним, взрыв на восьмом этаже в девятиэтажном доме произошёл сегодня около 11 утра. Погибло три человека: двое мужчин и ребёнок. Пострадали четверо. Очевидцы рассказали Лайфу подробности инцидента.
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