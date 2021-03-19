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Эрдоган назвал роскошным ответ Путина Байдену

А вот заявления главы Белого дома турецкий лидер считает недопустимыми.

19 марта 2021, 11:10
<p>Фото © Laszlo Balogh / Getty Images</p>

Фото © Laszlo Balogh / Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал недопустимыми заявления Джо Байдена о Владимире Путине, а ответ российского лидера американскому коллеге — роскошным.

"Это не то заявление, которое можно принять. Такое заявление недопустимо для главы государства. Он (Путин — Прим) дал умный и роскошный ответ", — заявил Эрдоган журналистам.

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Напомним, в недавнем интервью президент США Джо Байден оскорбил российского лидера, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Реакция президента России не заставила себя ждать: Владимир Путин предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить. Однако Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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