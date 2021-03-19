"Пусть ищут": В Средиземном море российская субмарина исчезла прямо из-под носа у НАТО
Альянс не может найти её уже неделю.
Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей
В Средиземном море корабли НАТО потеряли из виду дизель-электрическую подлодку Б-237 "Ростов-на-Дону". Об этом сообщил осведомлённый источник в беседе с РИА "Новости".
Стало известно, что "пропажа" произошла неделю назад. Очень сильно обеспокоились судьбой лодки в США, поскольку она способна активно собирать секретную информацию.
"Противолодочные силы НАТО вот уже неделю пытаются найти в Средиземном море подлодку "Ростов-на-Дону". Попытки найти её не увенчались успехом. В то же время российское командование не теряет связь с "Ростовом-на-Дону", — сообщил источник агентства.
Для поиска подлодки альянс привлёк большое количество ресурсов, но всё оказалось безрезультатно.
"Ну, пусть ищут. Просто она оправдывает бесшумность свою", — отметил экс-начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко.
Напомним, что ранее стало известно об усилении ВМФ России тремя атомными подводными лодками. Они войдут в состав флота до конца 2021 года.
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