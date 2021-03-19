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МИД Дании решил переименовать Белоруссию из-за присутствия России в её названии

Там уточнили, что пошли на это по просьбе гражданского общества республики.

19 марта 2021, 11:58
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин </p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Министерство иностранных дел Дании приняло решение отказаться от слова Hviderusland (Белоруссия) в пользу слова Belarus (Беларусь). Об этом ведомство сообщило в официальном Twitter-аккаунте.

"В дальнейшем МИД будет использовать название "Беларусь" вместо "Белоруссия", — говорится в сообщении.

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В министерстве уточнили, что именно так гражданское общество Белоруссии просит называть их страну. Дело в том, что с датского языка термин Hviderusland дословно переводится как "Белая Россия", поэтому название решили заменить на транслитерацию слова "Беларусь".

Ранее Лайф рассказывал, что организаторы Евровидения не приняли песню, которую Белоруссия подала для участия в конкурсе. Там заявили, что композиция имеет политический подтекст, что расходится с правилами мероприятия. Президент Александр Лукашенко назвал ситуацию давлением извне, а лидер белорусской группы пригрозил отказом от выступления на Евровидении. Но в конечном результате музыканты решили написать новую песню.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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