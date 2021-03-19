МИД Дании решил переименовать Белоруссию из-за присутствия России в её названии

Министерство иностранных дел Дании приняло решение отказаться от слова Hviderusland (Белоруссия) в пользу слова Belarus (Беларусь). Об этом ведомство сообщило в официальном Twitter-аккаунте.

В министерстве уточнили, что именно так гражданское общество Белоруссии просит называть их страну. Дело в том, что с датского языка термин Hviderusland дословно переводится как "Белая Россия", поэтому название решили заменить на транслитерацию слова "Беларусь".