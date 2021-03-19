Автомобиль с правительственными номерами сбил школьника в Петербурге. Видео © LIFE

Служебный автомобиль вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Княгинина наехал на школьника на пешеходном переходе. В распоряжении Лайфа оказалось видео инцидента.

ДТП произошло накануне утром на Васильевском острове. Передвигаясь по тротуару на самокате, 11-летний подросток решил не смотреть по сторонам и выехал на зебру, где тут же попал под колёса Audi A8 с правительственными номерами. Как сообщили Лайфу в пресс-службе вице-губернатора, его самого в момент ДТП в машине не было.

На место происшествия прибыли скорая помощь и ГИБДД, а водитель прошёл необходимые экспертизы, которые подтвердили его абсолютно вменяемое состояние на момент ДТП. В пресс-службе уточнили, что держат связь с отцом мальчика, который рассказал о состоянии сына. По словам мужчины, никаких переломов у подростка нет. Водитель с ним уже связался и предложил необходимую помощь.

При этом, по словам Княгинина, его служебный автомобиль никого не сбивал.

"Мне ничего про это не известно... Я езжу на своём служебном автомобиле, у меня с автомобилем всё в порядке. Звоните в гараж", — сказал он в беседе с Лайфом.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве полицейский на служебном автомобиле с включённым проблесковым маячком сбил 11-летнего школьника, который перебегал дорогу в неположенном месте.

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