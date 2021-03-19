Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Автомобиль с правительственными номерами сбил школьника в Петербурге — видео

Водитель прошёл необходимые экспертизы, которые подтвердили его абсолютно вменяемое состояние на момент ДТП.

19 марта 2021, 12:06

Автомобиль с правительственными номерами сбил школьника в Петербурге. Видео © LIFE

Служебный автомобиль вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Княгинина наехал на школьника на пешеходном переходе. В распоряжении Лайфа оказалось видео инцидента.

ДТП произошло накануне утром на Васильевском острове. Передвигаясь по тротуару на самокате, 11-летний подросток решил не смотреть по сторонам и выехал на зебру, где тут же попал под колёса Audi A8 с правительственными номерами. Как сообщили Лайфу в пресс-службе вице-губернатора, его самого в момент ДТП в машине не было.

На место происшествия прибыли скорая помощь и ГИБДД, а водитель прошёл необходимые экспертизы, которые подтвердили его абсолютно вменяемое состояние на момент ДТП. В пресс-службе уточнили, что держат связь с отцом мальчика, который рассказал о состоянии сына. По словам мужчины, никаких переломов у подростка нет. Водитель с ним уже связался и предложил необходимую помощь.

Кировскому судмедэксперту вынесли приговор по делу о сбитом полицейским "пьяном мальчике"

Кировскому судмедэксперту вынесли приговор по делу о сбитом полицейским "пьяном мальчике"

При этом, по словам Княгинина, его служебный автомобиль никого не сбивал.

"Мне ничего про это не известно... Я езжу на своём служебном автомобиле, у меня с автомобилем всё в порядке. Звоните в гараж", — сказал он в беседе с Лайфом.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве полицейский на служебном автомобиле с включённым проблесковым маячком сбил 11-летнего школьника, который перебегал дорогу в неположенном месте.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Петербурге влюблённые ночью проникли в кинотеатр и устроили оргию, но наказывать их не будут — видео

вчера в 16:57

Автобус с работниками завода опрокинулся под Астраханью, пострадало пять человек

сегодня в 04:51

В Китае три человека погибли при падении вертолёта в море — видео

сегодня в 12:20
Life

Набиуллина допустила продление программы льготной ипотеки под 6,5% до конца года

сегодня в 12:50

Дикая драка в Лиге Европы: футболиста "Славии" обвинили в расизме и избили после матча

сегодня в 12:44

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1