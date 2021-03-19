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Набиуллина допустила продление программы льготной ипотеки под 6,5% до конца года

Она отметила, что программа может сохраниться в регионах с низким вводом жилья.

19 марта 2021, 12:50
<p>Фото © ТАСС / Григоров Гавриил</p>

Фото © ТАСС / Григоров Гавриил

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что программа льготной ипотеки под 6,5% может быть продлена до конца года.

По её словам, программа может сохраниться в регионах с низким вводом жилья.

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Напомним, в 2020 году президент России Владимир Путин объявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5%, позволяющей купить жильё комфорткласса стоимостью до шести миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях (Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти) — до 12 миллионов. При этом позже правительство снизило первоначальный взнос по этой ипотеке с 20 до 15%.

Ранее сообщалось, что Центробанк впервые с декабря 2018 года повысил ключевую ставку.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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