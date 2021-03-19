Набиуллина допустила продление программы льготной ипотеки под 6,5% до конца года

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что программа льготной ипотеки под 6,5% может быть продлена до конца года.

По её словам, программа может сохраниться в регионах с низким вводом жилья.

Ранее сообщалось, что Центробанк впервые с декабря 2018 года повысил ключевую ставку.

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