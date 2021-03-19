Неожиданный поворот: как повышение ключевой ставки отразится на курсе рубля, вкладах и кредитах

Сегодня Центробанк повысил ключевую ставку — впервые с 2018 года. Это стало полной неожиданностью для большинства финансовых аналитиков. Лайф выяснил, почему регулятор поднял ставку, под какой процент теперь будут выдавать вклады и кредиты, а также к каким трендам должны быть готовы клиенты банков.

Ещё вчера подавляющее большинство экономистов были уверены: Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%. Конечно, было очевидно, что повышать её будут. Только вот реальных действий ждали летом. Тем не менее, вопреки большинству прогнозов, Центробанк сегодня повысил ставку до 4,5%.

— Повышение ключевой ставки — это долгожданное решение. Оно очень позитивно для российского рубля. На рынке акций если и отразится, то со слабым негативом. Это касается дивидендного сегмента. По данным за февраль, в годовом выражении инфляция ускорилась до 5,7%, хотя Центробанк обозначал цель в 4%. Причём курс регулятора уже понятен. Он продолжит поднимать ставку. Решение это обоснованное. Оно не станет тормозить экономику на фоне дорогой нефти. В этом году мы ожидаем рост ВВП в 4%, курс доллара к рублю будет на уровне 65–67, индекс Мосбиржи — 4000 пунктов, — рассказал руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.

Аналитик отметил, что решение Центробанка коррелируется с поведением других мировых регуляторов. Вчера, например, ключевую ставку повысили в Турции и Бразилии. Аналогичный тренд есть и в других странах. По оценкам Александра Разуваева, справедливый уровень ключевой ставки — 6–7%, и чем быстрей она окажется в этом коридоре, тем лучше. Когда она занижена, для экономики это оборачивается ростом инфляции, девальвацией рубля и оттоком капитала.

Рост ключевой ставки приведёт к тому, что стоимость кредитов вырастет, как и процент по вкладам. Это должно привести к тому, что снова начнётся перевод сбережений из одних активов в другие. Из-за низких ставок по депозитам клиенты активно забирали деньги из банков и переводили их на фондовый рынок, покупали недвижимость и валюту.

По прогнозам Александра Разуваева, ставки по депозитам и кредитам теперь вырастут на 0,5%–0,75%. Связано это будет не только с нынешним повышением ставки, но и с тем, что это лишь начало новой тенденции. Аналитик считает, что на конец 2021 года ключевая ставка вырастет до 5,5–6%. Ставки по вкладам повысятся до 6%. Это нормальный уровень, он вернёт рублю статус валюты сбережения.

— ЦБ повысил ставку, что было против мнения широкого круга экономистов, который предполагал сохранение её на прежнем уровне. Однако в основном аналитики высказывали своё мнение в начале недели. Затем произошли события, которые могли повлиять на прогнозы. В середине недели ФРС по итогам своего заседания проявила отстранённость от беспокойства за рост ставок на долговом рынке США. Они превысили 1,7% по 10-летним гособлигациям. Центробанки Турции и Бразилии в четверг также приняли превентивные меры, повысив ставки больше ожиданий, — отметил эксперт "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев.

Аналитик считает, что никакого негативного влияния на долговой рынок не будет. Там уже заранее были отыграны ожидания на повышение ставки. Рубль, как и положено, растёт, но влияние на повышение курса Альберт Короев считает краткосрочным.

— Рост ставок, а в данном случае мы видим переход к циклу их повышения, заметно повысит привлекательность вкладов. Проценты по кредитам вырастут. К тому же на востребованность вкладов влияет растущая конкуренция со стороны фондового рынка, — отметил Альберт Короев.

Авторы