Семьям погибших при взрыве в Химках выплатят по 1 млн рублей
Также компенсации направят тем, кто получил тяжкий, средний и лёгкий вред здоровью.
Семьям погибших при взрыве газа в подмосковных Химках выплатят по одному миллиону рублей компенсации. Об этом рассказала министр социального развития области Ирина Фаевская.
"Семьям погибших и пострадавших при взрыве в Химках будет предоставлена материальная помощь. Один миллион рублей будет выплачен семьям за погибшего в результате взрыва, 500 тысяч будет предоставлено жителям, получившим тяжкий вред здоровью, 300 тысяч — при повреждениях средней тяжести и 100 тысяч рублей будет предоставлено жителям, получившим лёгкий вред здоровью", — сказала она.
Напомним, взрыв на восьмом этаже в девятиэтажном доме произошёл сегодня около 11 утра в Химках. В результате погибло три человека, в том числе один ребёнок. По предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв газа. Очевидцы рассказали Лайфу подробности инцидента.
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