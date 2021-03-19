Семьям погибших при взрыве в Химках выплатят по 1 млн рублей

"Семьям погибших и пострадавших при взрыве в Химках будет предоставлена материальная помощь. Один миллион рублей будет выплачен семьям за погибшего в результате взрыва, 500 тысяч будет предоставлено жителям, получившим тяжкий вред здоровью, 300 тысяч — при повреждениях средней тяжести и 100 тысяч рублей будет предоставлено жителям, получившим лёгкий вред здоровью", — сказала она.