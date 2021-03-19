Зобнин не поможет сборной России в первых матчах отбора на ЧМ-2022
Игрок московского "Спартака" получил травму.
Пресс-служба сборной России по футболу сообщила, что Роман Зобнин из-за полученной травмы в матче РПЛ не поможет команде в ближайших играх.
"Врачи сборной России изучили полученные данные медицинского обследования и решили, что для лечения мышечного повреждения игроку потребуется более десяти дней. В связи с этим принято решение не вызывать футболиста в расположение сборной в Сочи", — говорится в сообщении.
Также травму получил вратарь "Сочи" Сослан Джанаев. Таким образом, в сборную вызвали голкипера "Зенита" Андрея Лунёва и полузащитника "Локомотива" Максима Мухина.
Напомним, что сбор начался 18 марта в Сочи. 24 марта подопечные Черчесова сыграют с Мальтой, 27 марта — со Словенией, а 30 марта — со Словакией.
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