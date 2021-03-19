Обнаружен троян, замаскированный под Clubhouse для Android
Его целью является похищение персональных данных пользователя.
Специалисты компании ESET, занимающиеся кибербезопасностью, обнаружили троян, который мимикрирует под приложение Clubhouse для Android. Об этом эксперты рассказали Лайфу.
Вредоносное ПО носит имя BlackRock, сразу же после загрузки и установки оно пытается похитить персональную информацию пользователя с помощью вредоносных окон.
Эксперты также пояснили, что при запуске приложения отображается окно для входа в систему, идентичное настоящей программе. Но вместо входа в систему пользователь передаёт свои учётные данные киберпреступникам.
"Сайт трудно отличить от настоящего, поскольку он выглядит как качественная копия легитимного сайта Clubhouse. Как только пользователь нажимает "Загрузить с Google Play", приложение автоматически загружается на устройство пользователя. Стоит отметить, что легитимные веб-сайты всегда перенаправляют пользователя в Google Play, а не предлагают сразу загрузить приложение", — отмечает исследователь компании ESEТ Лукаш Стефанко.
Среди уязвимых для данного вируса программ оказались также Twitter, WhatsApp, Facebook, Amazon, Netflix, Outlook, eBay, Coinbase, Plus500, Cash App, BBVA и Lloyds Bank.
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Ранее сообщалось, что хакеры успешно взломали сам Clubhouse, слив в сеть разговоры пользователей. Представители соцсети уже признали уязвимость и начали работу над её ликвидацией.
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