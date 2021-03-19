Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Обнаружен троян, замаскированный под Clubhouse для Android

Его целью является похищение персональных данных пользователя.

19 марта 2021, 13:35

Специалисты компании ESET, занимающиеся кибербезопасностью, обнаружили троян, который мимикрирует под приложение Clubhouse для Android. Об этом эксперты рассказали Лайфу.

Вредоносное ПО носит имя BlackRock, сразу же после загрузки и установки оно пытается похитить персональную информацию пользователя с помощью вредоносных окон.

Хакеры научились перехватывать контроль над секс-игрушками во время их использования

Хакеры научились перехватывать контроль над секс-игрушками во время их использования

Эксперты также пояснили, что при запуске приложения отображается окно для входа в систему, идентичное настоящей программе. Но вместо входа в систему пользователь передаёт свои учётные данные киберпреступникам.

"Сайт трудно отличить от настоящего, поскольку он выглядит как качественная копия легитимного сайта Clubhouse. Как только пользователь нажимает "Загрузить с Google Play", приложение автоматически загружается на устройство пользователя. Стоит отметить, что легитимные веб-сайты всегда перенаправляют пользователя в Google Play, а не предлагают сразу загрузить приложение", — отмечает исследователь компании ESEТ Лукаш Стефанко.

Для детей до 13 лет создадут отдельную версию Instagram

Для детей до 13 лет создадут отдельную версию Instagram

Среди уязвимых для данного вируса программ оказались также Twitter, WhatsApp, Facebook, Amazon, Netflix, Outlook, eBay, Coinbase, Plus500, Cash App, BBVA и Lloyds Bank.

Ранее сообщалось, что хакеры успешно взломали сам Clubhouse, слив в сеть разговоры пользователей. Представители соцсети уже признали уязвимость и начали работу над её ликвидацией.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1