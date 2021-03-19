"Поеду домой и запру вас в автомобиле": В Калининграде таксист сорвался на клиентке и отказался везти её за 165 рублей
Мужчина отметил, что машина принадлежит ему, а не "Яндексу", и что он вправе сам решать, кого, когда, куда и за сколько возить.
Калининградский таксист сорвался на клиентке и отказался её везти. Видео © Соцсети
Таксист из Калининграда, принявший вызов, отказался везти клиентку за 165 рублей. Женщина засняла его возмущение на видео, и оно распространилось по местным пабликам "ВКонтакте".
Мужчина заявил, что отказывается ехать 12 километров за 165 рублей, на что пассажирка возразила, что это не она назначает цену, а агрегатор, и что она не будет отказываться от поездки.
После этих слов таксист на повышенных тонах принялся объяснять клиентке, что машина принадлежит ему, а не "Яндексу", и что он вправе сам решать, кого, когда, куда и за сколько возить.
"Я сейчас просто поеду домой, поставлю автомобиль, вы будете сидеть в автомобиле. Потом я вызову полицию и скажу, что вы залезли ко мне", — пригрозил мужчина.
Однако эта угроза девушку не испугала, и она, заявив, что снимает всё на видео, позвонила в "Яндекс", дабы разобраться в непростой ситуации. Согласно данным местных СМИ, в итоге водителя отстранили от поездок.
Ранее Лайф писал о том, как красноярский таксист протёр салон автомобиля вещами клиентки, которую укачало в дороге.
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