"Поеду домой и запру вас в автомобиле": В Калининграде таксист сорвался на клиентке и отказался везти её за 165 рублей

Калининградский таксист сорвался на клиентке и отказался её везти. Видео © Соцсети

Таксист из Калининграда, принявший вызов, отказался везти клиентку за 165 рублей. Женщина засняла его возмущение на видео, и оно распространилось по местным пабликам "ВКонтакте".

Мужчина заявил, что отказывается ехать 12 километров за 165 рублей, на что пассажирка возразила, что это не она назначает цену, а агрегатор, и что она не будет отказываться от поездки.

После этих слов таксист на повышенных тонах принялся объяснять клиентке, что машина принадлежит ему, а не "Яндексу", и что он вправе сам решать, кого, когда, куда и за сколько возить.

"Я сейчас просто поеду домой, поставлю автомобиль, вы будете сидеть в автомобиле. Потом я вызову полицию и скажу, что вы залезли ко мне", — пригрозил мужчина.

Однако эта угроза девушку не испугала, и она, заявив, что снимает всё на видео, позвонила в "Яндекс", дабы разобраться в непростой ситуации. Согласно данным местных СМИ, в итоге водителя отстранили от поездок.

Ранее Лайф писал о том, как красноярский таксист протёр салон автомобиля вещами клиентки, которую укачало в дороге.

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