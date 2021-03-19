Первого замглавы Минфина Татьяну Нестеренко освободили от должности
Она продолжит заниматься проектами в финансовой сфере.
Татьяна Нестеренко. Фото © ТАСС / "Ведомости" / Максим Стулов
Татьяна Нестеренко освобождена от должности первого замглавы Министерства финансов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
"Первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко распоряжением правительства освобождена от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу", — говорится в сообщении.
Нестеренко была первым замглавы Минфина в течение восьми лет, всего в ведомстве отработала 20 лет.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что Татьяна Нестеренко — профессионал высочайшего класса и внесла значимый вклад в укрепление финансовой системы России.
Глава Минфина Антон Силуанов уточнил, что его бывший заместитель продолжит заниматься проектами в финансовой сфере. Он выразил уверенность, что база, которую Нестеренко заложила во время своей работы в ведомстве, продолжит использоваться в будущем.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности замглавы ФАДН Михаила Мишина.
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