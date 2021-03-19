Набиуллина рассказала о последствиях введения санкций США против госдолга РФ

В случае введения санкций США против госдолга РФ будут наблюдаться небольшие колебания ликвидности, однако это не создаст рисков для финансовой стабильности. Такое заявление сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

"Если такие санкции будут, то могут быть краткосрочные колебания ликвидности, но в целом у нас уровень госдолга очень небольшой по международным меркам, один из самых низких. То, что проводится соответствующая бюджетная политика и госдолг находится в контролируемой зоне, это не создаёт системных рисков для финансовой стабильности. В любом случае у нас есть все инструменты, чтобы с волатильностью на финансовом рынке справляться", — сказала она.