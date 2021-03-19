Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Набиуллина рассказала о последствиях введения санкций США против госдолга РФ

Это не создаст системных рисков для финстабильности, считает глава ЦБ.

19 марта 2021, 13:53

Фото © Pixabay

В случае введения санкций США против госдолга РФ будут наблюдаться небольшие колебания ликвидности, однако это не создаст рисков для финансовой стабильности. Такое заявление сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Счётная палата опубликовала отчёт о росте госдолга России

Счётная палата опубликовала отчёт о росте госдолга России

"Если такие санкции будут, то могут быть краткосрочные колебания ликвидности, но в целом у нас уровень госдолга очень небольшой по международным меркам, один из самых низких. То, что проводится соответствующая бюджетная политика и госдолг находится в контролируемой зоне, это не создаёт системных рисков для финансовой стабильности. В любом случае у нас есть все инструменты, чтобы с волатильностью на финансовом рынке справляться", — сказала она.

Набиуллина добавила, что сейчас в целом ликвидности на рынке хватает — профицит составляет примерно 1,8 миллиарда рублей.

При этом в конце прошлого года Россия вложила больше финансов в американский государственный долг. Суммарный объём инвестиций достиг $6,011 миллиарда.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

СМИ узнали о планах Байдена ввести новые санкции против "Северного потока – 2"

вчера в 20:11

Россия профинансирует расходы при введении санкций на государственный долг

17 марта, 15:37

Путин назначил пятерых членов ЦИК по своей квоте

сегодня в 12:55
Life

Политолог Потуремский оценил формирование нового состава ЦИК: Продолжается курс прозрачности и легитимности выборов

сегодня в 14:29

Биатлонистки сборной России потеряли максимальную квоту на Кубке мира

сегодня в 14:23

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1