Набиуллина рассказала о последствиях введения санкций США против госдолга РФ
Это не создаст системных рисков для финстабильности, считает глава ЦБ.
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В случае введения санкций США против госдолга РФ будут наблюдаться небольшие колебания ликвидности, однако это не создаст рисков для финансовой стабильности. Такое заявление сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
"Если такие санкции будут, то могут быть краткосрочные колебания ликвидности, но в целом у нас уровень госдолга очень небольшой по международным меркам, один из самых низких. То, что проводится соответствующая бюджетная политика и госдолг находится в контролируемой зоне, это не создаёт системных рисков для финансовой стабильности. В любом случае у нас есть все инструменты, чтобы с волатильностью на финансовом рынке справляться", — сказала она.
Набиуллина добавила, что сейчас в целом ликвидности на рынке хватает — профицит составляет примерно 1,8 миллиарда рублей.
При этом в конце прошлого года Россия вложила больше финансов в американский государственный долг. Суммарный объём инвестиций достиг $6,011 миллиарда.
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