Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Семья из Балашихи доказала, что у "Тиктока" ещё есть шанс, снимая смешные видео не хуже Голливуда

Думаете, юмористические ролики в Интернете — это исключительно любительские низкопробные скетчи? Всё отнюдь не так. Даже в грустном правиле есть весьма великолепные исключения. К примеру, герои этого материала снимают такие ролики, что зрители, наткнувшиеся на них в соцсетях, начинают в комментариях искать название фильма, кадры которого они сейчас увидели.

9 марта 2021, 08:29

Кадр из видео © TikTok / russian_family

Профессионал может сделать произведение искусства даже из, казалось бы, самого обычного юмористического ролика. Константин Шатов из Балашихи работает в кино с 2008 года, поэтому ничего удивительного, что у него это отлично получается. Тем более с такой командой — в производстве мужчине помогает семья: сыновья Артём и Савелий и жена Екатерина.

Первые ролики папа с сыновьями снимал в начале 2019-го на обычный телефон "от скуки". С тех пор семейный киноподряд выпустил несколько десятков зарисовок из жизни русской семейки. Однако настоящая слава пришла лишь в 2020-м. Когда Константин завёл тикток-аккаунт russian_family, с первого же поста ребята "залетели в рек". Дальше — больше, теперь их работы часто набирают по миллиону просмотров.

Папа учил, что нужно прощать, вот я и прощаю...

russian_family

Одним из последних завирусился скетч "Добрый я". По сценарию Савелий рушит карточный домик младшего брата. Кара приходит моментально. Оставшийся хронометраж маленький Артём идёт по городу с огромным похоронным венком, лишь намекая, что произошло со старшим. Уровень визуальной части в разы выше, чем то, что ожидаешь от юмористического видео "из интернетов", диалоги живые, и даже игра детей выглядит естественно. Пользователи соцсети в восторге.

Блин, как будто трейлер к какому-то фильму посмотрела)) Я в восторге! Качество съёмки, интересные кадры, и мальчик молодец! Вот бы кинематограф так снимал)

lisenok_000

Зашла в комменты узнать название фильма, а это, оказывается, снято для "Тиктока"! Круть, прям настоящий фильм. С настоящими актёрами. Браво!

lilishka_ulibaka

Папа из Екатеринбурга рассказал, зачем ему нужны дети в лесу, и реакция дочки сделала видео вирусным

Папа из Екатеринбурга рассказал, зачем ему нужны дети в лесу, и реакция дочки сделала видео вирусным

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Дочка придумала способ, как порадовать папу в командировке, и её послание облетело весь Интернет

28 февраля, 11:00

Тиктокер изобрёл устройство, чтобы записать "мысли" грибов, и зрелище оказалось просто сумасшедшим

7 марта, 09:00

В Сеть попали интимные снимки Виктории Бони, за которые мошенники требовали миллионы рублей

сегодня в 09:13

В Волгограде в "шестёрке" в закрытом гараже нашли тела двух школьников

сегодня в 09:06

Ещё в двух торговых центрах Москвы можно будет сделать прививку от ковида

сегодня в 08:58

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1