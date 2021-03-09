Семья из Балашихи доказала, что у "Тиктока" ещё есть шанс, снимая смешные видео не хуже Голливуда

Профессионал может сделать произведение искусства даже из, казалось бы, самого обычного юмористического ролика. Константин Шатов из Балашихи работает в кино с 2008 года, поэтому ничего удивительного, что у него это отлично получается. Тем более с такой командой — в производстве мужчине помогает семья: сыновья Артём и Савелий и жена Екатерина.

Первые ролики папа с сыновьями снимал в начале 2019-го на обычный телефон "от скуки". С тех пор семейный киноподряд выпустил несколько десятков зарисовок из жизни русской семейки. Однако настоящая слава пришла лишь в 2020-м. Когда Константин завёл тикток-аккаунт russian_family, с первого же поста ребята "залетели в рек". Дальше — больше, теперь их работы часто набирают по миллиону просмотров.

Папа учил, что нужно прощать, вот я и прощаю... russian_family

Одним из последних завирусился скетч "Добрый я". По сценарию Савелий рушит карточный домик младшего брата. Кара приходит моментально. Оставшийся хронометраж маленький Артём идёт по городу с огромным похоронным венком, лишь намекая, что произошло со старшим. Уровень визуальной части в разы выше, чем то, что ожидаешь от юмористического видео "из интернетов", диалоги живые, и даже игра детей выглядит естественно. Пользователи соцсети в восторге.

Блин, как будто трейлер к какому-то фильму посмотрела)) Я в восторге! Качество съёмки, интересные кадры, и мальчик молодец! Вот бы кинематограф так снимал) lisenok_000

Зашла в комменты узнать название фильма, а это, оказывается, снято для "Тиктока"! Круть, прям настоящий фильм. С настоящими актёрами. Браво! lilishka_ulibaka

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