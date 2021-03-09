Семья из Балашихи доказала, что у "Тиктока" ещё есть шанс, снимая смешные видео не хуже Голливуда
Думаете, юмористические ролики в Интернете — это исключительно любительские низкопробные скетчи? Всё отнюдь не так. Даже в грустном правиле есть весьма великолепные исключения. К примеру, герои этого материала снимают такие ролики, что зрители, наткнувшиеся на них в соцсетях, начинают в комментариях искать название фильма, кадры которого они сейчас увидели.
Кадр из видео © TikTok / russian_family
Профессионал может сделать произведение искусства даже из, казалось бы, самого обычного юмористического ролика. Константин Шатов из Балашихи работает в кино с 2008 года, поэтому ничего удивительного, что у него это отлично получается. Тем более с такой командой — в производстве мужчине помогает семья: сыновья Артём и Савелий и жена Екатерина.
Первые ролики папа с сыновьями снимал в начале 2019-го на обычный телефон "от скуки". С тех пор семейный киноподряд выпустил несколько десятков зарисовок из жизни русской семейки. Однако настоящая слава пришла лишь в 2020-м. Когда Константин завёл тикток-аккаунт russian_family, с первого же поста ребята "залетели в рек". Дальше — больше, теперь их работы часто набирают по миллиону просмотров.
Папа учил, что нужно прощать, вот я и прощаю...
Одним из последних завирусился скетч "Добрый я". По сценарию Савелий рушит карточный домик младшего брата. Кара приходит моментально. Оставшийся хронометраж маленький Артём идёт по городу с огромным похоронным венком, лишь намекая, что произошло со старшим. Уровень визуальной части в разы выше, чем то, что ожидаешь от юмористического видео "из интернетов", диалоги живые, и даже игра детей выглядит естественно. Пользователи соцсети в восторге.
Блин, как будто трейлер к какому-то фильму посмотрела)) Я в восторге! Качество съёмки, интересные кадры, и мальчик молодец! Вот бы кинематограф так снимал)
Зашла в комменты узнать название фильма, а это, оказывается, снято для "Тиктока"! Круть, прям настоящий фильм. С настоящими актёрами. Браво!
WOW-video
Камера наблюдения сняла, как испуганный сын прибежал ночью к папе, и это видео мигом стало вирусным
сегодня в 07:40
Барбер постриг просившего денег бродягу, превратив его в модель, о которой мечтает любое агентство
вчера в 13:00
Камера наблюдения сняла безумно грустные кадры, когда котёнок увидел, что остался один без хозяев
7 марта, 11:00
Папа из Екатеринбурга рассказал, зачем ему нужны дети в лесу, и реакция дочки сделала видео вирусным
Выбор редакции
Дочка придумала способ, как порадовать папу в командировке, и её послание облетело весь Интернет
Тиктокер изобрёл устройство, чтобы записать "мысли" грибов, и зрелище оказалось просто сумасшедшим
В Сеть попали интимные снимки Виктории Бони, за которые мошенники требовали миллионы рублей
В Волгограде в "шестёрке" в закрытом гараже нашли тела двух школьников
Ещё в двух торговых центрах Москвы можно будет сделать прививку от ковида
Комментариев: 0