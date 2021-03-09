Камера наблюдения сняла, как испуганный сын прибежал ночью к папе, и это видео мигом стало вирусным
Растить ребёнка одному сложно. Тем более если ты папа. Но все труды воздаются сполна, главное — замечать такие моменты. Герой этого материала понял, какое сокровище воспитал, только когда посмотрел записи с камер наблюдения.
Недавно Дарион Джордж из "Тиктока" проснулся с утра вместе с сыном под боком. Как мальчик залез к нему в кровать, мужчина не знал, поэтому решил посмотреть записи с домашних камер наблюдения. Оказалось, ночью маленький Райлан долго не мог уснуть и от страха отправился в спальню отца. Чтобы не разбудить папу, сын тихонько перетащил подушку, выключил свет и спокойно улёгся рядом с родителем.
Буквально ревел, пока монтировал
Когда папа увидел кадры, он понял, что ими точно нужно поделиться с читателями в "Тиктоке". Мужчина оказался прав: за полдня видео посмотрели почти 4 млн раз. В комментариях пользователи не могли определиться, чему именно умиляться. То ли тому, как малыш аккуратно выключил свет, чтобы не разбудить папу щелчком переключателя, то ли папе, который сквозь сон обнял испуганного сына... и это далеко не полный список.
То, как он выключил свет, просто 🥺
Знаешь, какое облегчение он почувствовал, когда ты его притянул к себе? Тогда он понял, что он в безопасности 🥺❤️
А как он лёг на краешек кровати, чтобы не побеспокоить тебя🥺
Фото © Instagram / dariong8
На аккаунты Дариона и маленького Райлана подписано не так много людей. За их видео на YouTube следит всего 250 человек. А вот TikTok-ролики одинокого папаши часто набирают миллионы просмотров. Сейчас в соцсети на профиль dariong8 подписано больше 120 тысяч человек.
WOW-news
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