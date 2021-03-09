Парень без средних суставов на пальцах показал свою руку, и в Сети в шоке, что такое возможно
Представьте, что у вас пропали средние суставы на пальцах рук. Жизнь вдруг стала в несколько раз сложнее — все привычные действия вроде письма и даже печати на клавиатуре оказались почти невыполнимой задачей. А есть люди, которые родились с этим дефектом, и им живётся... в общем-то, неплохо.
Недавно парень JayFayad шокировал пользователей Reddit одной фотографией своей руки, на пальцах которой нет суставов, из-за чего согнуть их просто невозможно. Это наследственное заболевание называется симфалангизм. Оно такое редкое, что о нём мало кто знает, поэтому, когда парень опубликовал снимок руки, пост тут же стал вирусным. За несколько часов фото оценило больше 70 тысяч человек. А комментарии заполнились десятками вопросов, каково JayFayad живётся с этим отклонением. Автор поста был не против поделиться подробностями личной жизни.
С большинством вещей я вполне справляюсь, но печатать и писать иногда очень сложно. Банки с соленьями открываю на раз-два. Наверное, самое неудобное — это когда ручки и карандаши выскальзывают из моих рук. Всё из-за того, что сильно держать ручку я не могу — вместо этого они как бы балансируют у меня на пальцах
Фото © Reddit / JayFayad
Я не знаю, что чувствует обычная рука, поэтому для меня состояние моих кажется совершенно нормальным. Я абсолютно не чувствую себя ограниченным, потому что у меня никогда не было альтернативы.
Пользоваться компьютерной мышью не составляет никакого труда
Но были и совсем неприятные случаи, связанные с болезнью. Некоторые виды спорта лучше обходить стороной
Я даже играл в бейсбол, но когда мне было, наверное, семь или восемь лет, один из моих тренеров долго кричал на меня, чтобы я взял биту "по-нормальному", а потом он так разозлился! Он просто попытался надавить на мои пальцы, чтобы обернуть ими биту. Было больно. А вот американский футбол мне подошёл, хоккей тоже
Также в комментариях нашлись напарники JayFayad по отклонениям. Парень удивился, ведь он был уверен — это семейное
Это генетическая предрасположенность со стороны моего отца. Это было у его мамы и у четырёх из восьми её братьев и сестёр. Передалось моему папе, а его брату — нет. Потом мне, а у сестры всё нормально. Так что, думаю, это 50/50, но я ничего об этом не знаю
WOW-news
10 потрясающих фото хаски, которой позавидует любая девушка, ведь в неё словно вселилась супермодель
вчера в 17:00
Мама поселилась в крошечном вагончике, который перестроила так, что 19 кв. м превратились в особняк
вчера в 16:00
Тусовщик на практике оказался примерным отцом, когда приспособил старую пивную воронку для дочки
вчера в 14:00
Выбор редакции
Толстяк ходил по 5 км в день и через год показал, как стал выглядеть его огромный живот
Большинство российских мужчин довольны своей жизнью, но видят пути для её улучшения
Камера наблюдения сняла, как испуганный сын прибежал ночью к папе, и это видео мигом стало вирусным
В России подали заявку на регистрацию вакцины от ковида, созданной вместе с Китаем
В Генпрокуратуре подсчитали ущерб от коррупции в России в 2020 году
Комментариев: 0