Парень без средних суставов на пальцах показал свою руку, и в Сети в шоке, что такое возможно

Недавно парень JayFayad шокировал пользователей Reddit одной фотографией своей руки, на пальцах которой нет суставов, из-за чего согнуть их просто невозможно. Это наследственное заболевание называется симфалангизм. Оно такое редкое, что о нём мало кто знает, поэтому, когда парень опубликовал снимок руки, пост тут же стал вирусным. За несколько часов фото оценило больше 70 тысяч человек. А комментарии заполнились десятками вопросов, каково JayFayad живётся с этим отклонением. Автор поста был не против поделиться подробностями личной жизни.

С большинством вещей я вполне справляюсь, но печатать и писать иногда очень сложно. Банки с соленьями открываю на раз-два. Наверное, самое неудобное — это когда ручки и карандаши выскальзывают из моих рук. Всё из-за того, что сильно держать ручку я не могу — вместо этого они как бы балансируют у меня на пальцах JayFayad

Фото © Reddit / JayFayad

Я не знаю, что чувствует обычная рука, поэтому для меня состояние моих кажется совершенно нормальным. Я абсолютно не чувствую себя ограниченным, потому что у меня никогда не было альтернативы. Пользоваться компьютерной мышью не составляет никакого труда JayFayad

Но были и совсем неприятные случаи, связанные с болезнью. Некоторые виды спорта лучше обходить стороной

Я даже играл в бейсбол, но когда мне было, наверное, семь или восемь лет, один из моих тренеров долго кричал на меня, чтобы я взял биту "по-нормальному", а потом он так разозлился! Он просто попытался надавить на мои пальцы, чтобы обернуть ими биту. Было больно. А вот американский футбол мне подошёл, хоккей тоже JayFayad

Фото © Online Library

Также в комментариях нашлись напарники JayFayad по отклонениям. Парень удивился, ведь он был уверен — это семейное

Это генетическая предрасположенность со стороны моего отца. Это было у его мамы и у четырёх из восьми её братьев и сестёр. Передалось моему папе, а его брату — нет. Потом мне, а у сестры всё нормально. Так что, думаю, это 50/50, но я ничего об этом не знаю JayFayad

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