Биатлонистки сборной России потеряли максимальную квоту на Кубке мира

Российские биатлонистки потеряли максимальную квоту в Кубке мира на сезон 2021/22 по итогам спринтерской гонки на последнем этапе в Эстерсунде. Таким образом, в сезоне 2021/22 женскую сборную России смогут представить не более пяти биатлонисток. По правилам максимальную квоту получают топ-5 сборных в зачёте Кубка наций, мы же заняли шестое место.