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Биатлонистки сборной России потеряли максимальную квоту на Кубке мира

Наша национальная женская команда завершила сезон на шестом месте в Кубке наций.

19 марта 2021, 14:23

Фото © СБР

Российские биатлонистки потеряли максимальную квоту в Кубке мира на сезон 2021/22 по итогам спринтерской гонки на последнем этапе в Эстерсунде. Таким образом, в сезоне 2021/22 женскую сборную России смогут представить не более пяти биатлонисток. По правилам максимальную квоту получают топ-5 сборных в зачёте Кубка наций, мы же заняли шестое место.

Ранее завершилась спринтерская гонка, где лучшим результатом стало 16-е место у Ульяны Кайшевой.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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