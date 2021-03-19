Биатлонистки сборной России потеряли максимальную квоту на Кубке мира
Наша национальная женская команда завершила сезон на шестом месте в Кубке наций.
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Российские биатлонистки потеряли максимальную квоту в Кубке мира на сезон 2021/22 по итогам спринтерской гонки на последнем этапе в Эстерсунде. Таким образом, в сезоне 2021/22 женскую сборную России смогут представить не более пяти биатлонисток. По правилам максимальную квоту получают топ-5 сборных в зачёте Кубка наций, мы же заняли шестое место.
Ранее завершилась спринтерская гонка, где лучшим результатом стало 16-е место у Ульяны Кайшевой.
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