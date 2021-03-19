Telegram подключил новую функцию и стал похож на Clubhouse

Telegram представил пользователям новую функцию — создание полностью голосовых чатов, чем стал напоминать Clubhouse, набирающий популярность с начала нынешнего года.

"Голосовые чаты в каналах и публичных группах не имеют ограничения на количество участников. Беседы в прямом эфире могут одновременно слушать миллионы людей — благодаря этому каждый канал Telegram теперь может стать полноценной радиостанцией", — говорится в сообщении.

С декабря 2020 года голосовые чаты в мессенджере Telegram были доступны только в группах. Теперь же их можно будет сохранять в форме подкастов, в списке участников появились их Bio, слушатели могут "поднимать руку" для участия в обсуждении, а спикеры — подключаться к чату от имени своих каналов.

Был также обновлён функционал для администраторов групп: теперь они смогут создавать пригласительные ссылки, которые сразу перенесут кликнувшего по ним непосредственно в голосовой чат. Также удобство внесёт возможность создавать отдельные ссылки для спикеров, дабы те не ждали возможности включить микрофон, а могли сразу начать вещать.

А ранее эксперты обнаружили троян, который мимикрирует под приложение Clubhouse для Android. Вредоносное ПО носит имя BlackRock и сразу же после загрузки и установки пытается похитить персональную информацию пользователя.



Авторы