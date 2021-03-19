Лукашенко пообещал, что у белорусов ещё будут другие президенты. И даже назвал двух кандидатов — видео
Однако он добавил, что сейчас гражданам необходимо проявить терпение.
Лукашенко пообещал, что у белорусов ещё будут другие президенты. Видео © телеграм-канал "Пул Первого"
Белорусский лидер Александр Лукашенко в своём обращении пообещал гражданам страны, что однажды у них будут другие президенты, а пока посоветовал набраться терпения.
"Мы будем единым государством. Мы никому не будем кланяться. Мы не будем стоять на коленях. Хуже жить мы не будем только в том случае, если вы будете держать голову на плечах. Живём как можем и не хуже других. Поэтому держитесь своей земли. Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив всё, поймёте. А сейчас просто наберитесь терпения", — сказал он.
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Лукашенко заявил, что уже начинает присматриваться к возможным кандидатам на высший государственный пост. По его словам, в Белоруссии есть "люди достойные, знающие страну".
"Вот у меня два человека моих здесь, они могут участвовать в президентских выборах. Притом будут крепкими кандидатами. Один — генерал (помощник президента — инспектор по Гродненской области Юрий Караев), второй — губернатор (председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник). Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране, — рассказал Лукашенко.
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