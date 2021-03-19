Затусили, как в последний раз: Лайф выяснил подробности падения парня из окна элитной гостиницы в Москве

Лайф выяснил подробности падения парня из окна элитной гостиницы в Москве. Видео © LIFE

Накануне из элитной гостиницы "Савой" в центре Москвы выпал 20-летний молодой человек. Лайф выяснил подробности этой истории.

Оказалось, что Даниил познакомился со своей 32-летней подругой, которая в итоге и сняла ему роковой номер в отеле, всего лишь месяц назад. Деньги у женщины появились после продажи квартиры. Около месяца пара отрывалась по полной, ребята кочевали по отелям, пили и гуляли.

После того как её друг выпал из окна, женщину нашли в неадекватном состоянии. Она смогла пояснить полицейским только то, что продала квартиру в Домодедове и предложила парню погулять. Раньше женщина была в розыске за кражу из магазина.

Ранее мать выпавшего рассказала следователям, что в последнее время сын начал употреблять наркотики и неадекватно разговаривал по телефону. Изменения в его поведении, по словам женщины, произошли именно после знакомства с 32-летней дамой. Сейчас молодой человек остаётся в тяжёлом состоянии.

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