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Лукашенко заявил, что не обещал Путину реформу Конституции Белоруссии

Президент республики добавил, что даёт обещания лишь своему народу.

19 марта 2021, 15:04
<p>Фото © President.gov.by</p>

Фото © President.gov.by

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не давал президенту РФ Владимиру Путину обещаний на тему реформ конституции.

"В последнее время, когда пошла конституционная реформа, комиссия работает, все начали там пописывать: "Лукашенко пообещал Путину конституционную реформу", — цитирует Лукашенко БелТА. — Я никогда никому ничего не обещал, кроме вот вас — собственного народа".

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Он добавил, что Россия не имеет отношения к конституционной реформе в Белоруссии, а с Владимиром Путиным он эту тему обсуждал лишь "в общих чертах".

Ранее Лукашенко пообещал белорусам, что у них будут другие президенты. И даже назвал две кандидатуры на высший государственный пост.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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