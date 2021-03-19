Лукашенко заявил, что не обещал Путину реформу Конституции Белоруссии

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не давал президенту РФ Владимиру Путину обещаний на тему реформ конституции.

"В последнее время, когда пошла конституционная реформа, комиссия работает, все начали там пописывать: "Лукашенко пообещал Путину конституционную реформу", — цитирует Лукашенко БелТА. — Я никогда никому ничего не обещал, кроме вот вас — собственного народа".

Он добавил, что Россия не имеет отношения к конституционной реформе в Белоруссии, а с Владимиром Путиным он эту тему обсуждал лишь "в общих чертах".

Ранее Лукашенко пообещал белорусам, что у них будут другие президенты. И даже назвал две кандидатуры на высший государственный пост.

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