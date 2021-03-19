Лукашенко заявил, что не обещал Путину реформу Конституции Белоруссии
Президент республики добавил, что даёт обещания лишь своему народу.
Фото © President.gov.by
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не давал президенту РФ Владимиру Путину обещаний на тему реформ конституции.
"В последнее время, когда пошла конституционная реформа, комиссия работает, все начали там пописывать: "Лукашенко пообещал Путину конституционную реформу", — цитирует Лукашенко БелТА. — Я никогда никому ничего не обещал, кроме вот вас — собственного народа".
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Он добавил, что Россия не имеет отношения к конституционной реформе в Белоруссии, а с Владимиром Путиным он эту тему обсуждал лишь "в общих чертах".
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