Путин освободил Дмитрия Мезенцева от должности посла России в Белоруссии
Дипломат возглавил миссию в республике 30 апреля 2019 года.
Дмитрий Мезенцев. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Дмитрий Мезенцев освобождён от должности посла России в Белоруссии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Дипломат возглавил миссию в республике 30 апреля 2019 года, сменив на этом посту Михаила Бабича. Раньше Мезенцев работал в должности сенатора от Сахалинской области.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основным партнёром и союзником страны "была и будет наша Россия".
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