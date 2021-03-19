Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Путин освободил Дмитрия Мезенцева от должности посла России в Белоруссии

Дипломат возглавил миссию в республике 30 апреля 2019 года.

19 марта 2021, 16:04
3200
<p>Дмитрий Мезенцев. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Дмитрий Мезенцев. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Дмитрий Мезенцев освобождён от должности посла России в Белоруссии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Дипломат возглавил миссию в республике 30 апреля 2019 года, сменив на этом посту Михаила Бабича. Раньше Мезенцев работал в должности сенатора от Сахалинской области.

"Мы живём в своей квартире": Лукашенко заявил о невозможности слияния России и Белоруссии — видео

"Мы живём в своей квартире": Лукашенко заявил о невозможности слияния России и Белоруссии — видео

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основным партнёром и союзником страны "была и будет наша Россия".

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Белом доме рассказали, когда состоится встреча Байдена и Путина

сегодня в 17:05

Лукашенко заявил, что не обещал Путину реформу Конституции Белоруссии

сегодня в 15:04

Байден дважды споткнулся и упал, поднимаясь по трапу на борт номер один — видео

сегодня в 16:40
Life

Бывший посол России в Белоруссии Мезенцев назначен госсекретарем Союзного государства

сегодня в 17:29

"Они не должны стулом по голове бить": Газзаев оценил скандалы с российскими футболистами

сегодня в 17:16

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1