Газзаев — о санкциях против российских спортсменов: Это политика, вне всякого сомнения
Тренер отметил, что при звуке гимна чувствовалась гордость, а теперь нельзя даже "Катюшу" ставить.
Газзаев считает санкции против российских спортсменов политическими. Видео © LIFE
Известный российский футбольный тренер и депутат Госдумы Валерий Газзаев рассказал в новом выпуске шоу Лайфа "Дайте сказать" о причинах и влиянии санкций на российских спортсменов.
"Во-первых, я считаю, что это, конечно, политика. Вне всякого сомнения. Второе — конкуренция. По кому принимают санкции или допинг? В отношении ведущих наших спортсменов. Россия — огромная, богатая, мировая спортивная держава. И всё время, на всех крупных мероприятиях (Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы) она везде конкурентоспособна по летним и зимним видам спорта. И посмотрите — снимают самых лучших наших спортсменов. Если не успели — отнимают медали", — поделился Газзаев своим мнением.
Газзаев задался вопросом, почему же не заявляли о допинге тогда, когда происходили сами спортивные мероприятия. Ведь с момента прохождения некоторых из них прошло уже лет 20.
Что касается влияния санкций на результаты спортсменов, то тренер не выразил никаких сомнений по этому поводу. И поделился своими воспоминаниями.
"Конечно влияют. Мне, к счастью, удалось стоять под флагом, когда чего-то там в жизни добился. Играли в честь этой победы гимн, флаг поднимали. Действительно, ты стоишь и думаешь: вот, добился. Конечно, дрожь идёт. Я сейчас с вами разговариваю, и у меня дрожь по телу идёт. И я ощутил это. И, во-первых, ради чего ты тренировался. Это гордость за свою страну, за свою семью, за свою фамилию. Это очень важно. Это, наверное, и патриотизм. Сейчас запретили даже "Катюшу" играть", — поделился Газзаев.
Полный выпуск шоу "Дайте сказать", в котором ведущие побеседовали с прославленным футбольным тренером, смотрите на ютуб-канале проекта.
Напомним, в середине декабря Спортивный арбитражный суд запретил России использовать национальный гимн и герб на ближайших Олимпийских и Паралимпийских играх. Российским спортсменам предложили представляться песней "Катюша", но и эту идею в суде завернули. Однако окончательное решение по-прежнему остаётся за Международным олимпийским комитетом. Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина призвала МОК принимать решения самостоятельно, а не идти на поводу у других.
Лента новостей
"Проверяла, горит ли бензин": Опубликовано видео следственного эксперимента с участием матери, сжёгшей сына заживо
сегодня в 15:35
Байден не исключил, что "на каком-то этапе" вновь переговорит с Путиным
сегодня в 15:32
"Монако" не отпустил Головина в сборную России на матч против Словении
сегодня в 15:14
Выбор редакции
"Пока они не оправдывают надежд": Газзаев оценил поражение ЦСКА в суперматче с "Зенитом"
Газзаев об оскорблениях в адрес Дзюбы: На каждый роток не накинешь платок
"Монако" не отпустил Головина в сборную России на матч против Словении
Байден не исключил, что "на каком-то этапе" вновь переговорит с Путиным
Валерия показала изменившиеся формы в бикини, и даже хейтеры не поверят в то, что она уже бабушка
Комментариев: 0