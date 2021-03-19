Газзаев — о санкциях против российских спортсменов: Это политика, вне всякого сомнения

Газзаев считает санкции против российских спортсменов политическими. Видео © LIFE

Известный российский футбольный тренер и депутат Госдумы Валерий Газзаев рассказал в новом выпуске шоу Лайфа "Дайте сказать" о причинах и влиянии санкций на российских спортсменов.

"Во-первых, я считаю, что это, конечно, политика. Вне всякого сомнения. Второе — конкуренция. По кому принимают санкции или допинг? В отношении ведущих наших спортсменов. Россия — огромная, богатая, мировая спортивная держава. И всё время, на всех крупных мероприятиях (Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы) она везде конкурентоспособна по летним и зимним видам спорта. И посмотрите — снимают самых лучших наших спортсменов. Если не успели — отнимают медали", — поделился Газзаев своим мнением.

Газзаев задался вопросом, почему же не заявляли о допинге тогда, когда происходили сами спортивные мероприятия. Ведь с момента прохождения некоторых из них прошло уже лет 20.

Что касается влияния санкций на результаты спортсменов, то тренер не выразил никаких сомнений по этому поводу. И поделился своими воспоминаниями.

"Конечно влияют. Мне, к счастью, удалось стоять под флагом, когда чего-то там в жизни добился. Играли в честь этой победы гимн, флаг поднимали. Действительно, ты стоишь и думаешь: вот, добился. Конечно, дрожь идёт. Я сейчас с вами разговариваю, и у меня дрожь по телу идёт. И я ощутил это. И, во-первых, ради чего ты тренировался. Это гордость за свою страну, за свою семью, за свою фамилию. Это очень важно. Это, наверное, и патриотизм. Сейчас запретили даже "Катюшу" играть", — поделился Газзаев.

Полный выпуск шоу "Дайте сказать", в котором ведущие побеседовали с прославленным футбольным тренером, смотрите на ютуб-канале проекта.

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