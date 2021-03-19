Политолог объяснила, почему Эрдоган поддержал Путина после резких слов Байдена

В контексте российско-турецких отношений в последнее время поддержка президента Турции Реджепа Эрдогана в отношении российского лидера Владимира Путина может показаться необычной. Однако он рассуждал так же прямолинейно, как и глава США Джо Байден накануне. Об этом Лайфу рассказал доцент Департамента прикладной политологии Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко.

"Да, это звучит довольно необычно в контексте последних российско-турецких отношений, но, если анализировать даже не с политической, а с психологической точки зрения, заявления Байдена звучат резко и обидно. Такого рода выпады делают довольно осторожно, поэтому я думаю, что Эрдоган заочно поддержал Путина в контексте такой же прямолинейности, которая была и у Байдена. Такие резкости и такая прямолинейность неприемлемы", — сказала эксперт.

Вместе с тем политолог предупредила, что отношения Турции и России необязательно будут безоблачными, несмотря на многие точки пересечения. Хотя ситуация с ответом Эрдогана говорит о том, что в контексте политики и геополитики, безусловно, есть точка сближения.

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