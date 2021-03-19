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Категорий: 18

Стоматолог вернул прежнюю красоту девушке, которая потеряла зубы из-за наркотиков и не хотела жить

Вместе с зубами Бриттани потеряла и волю к жизни, поэтому она считает, что врач по-настоящему её спас.

19 марта 2021, 14:32

Фото © TikTok / brittanynegler

В жизни 29-летней Бриттани Неглер из Пенсильвании, США, произошло множество ужасных событий. Но теперь, кажется, у неё началась белая полоса — стоматолог решил помочь ей исправить то, что сотворили с её зубами наркотики и другие врачи. Когда она пришла к нему на приём, то не могла перестать плакать, рассказывая, как всё произошло и насколько ей не подходят её протезы. Из-за них Бриттани не могла есть и поэтому превратилась в ходячий скелет.

Видео © TikTok / brittanynegler

Девушка объяснила, что потеряла брата, который в 18 лет умер от рака. Долгое время она считала, что стала причиной его гибели, пишет Lad Bible. Брат был прикован к постели, и однажды Бриттани пришла полежать вместе с ним. А когда проснулась, то услышала его последний вздох.

Я серьёзно думала, что убила его. Может, случайно передавила ему дыхательную трубку или что-то вроде того. Не буду врать, после этого всё пошло под откос. Я связалась с плохой компанией, и она подсадила меня на наркотики. Я была в депрессии и готова на всё, лишь бы не чувствовать эту боль

Бриттани Неглер

Видео © TikTok / brittanynegler

В итоге из-за запрещённых веществ её зубы начали гнить, а стоматологи не стали долго думать и вырвали их все, поставив не подходящий по размеру протез. Услышав её историю, доктор Кенни Уилстед решил ей помочь, подарив идеальный протез и исправив халатность коллег.

Фото © TikTok / brittanynegler и Instagram / brittanynegler

Фото © TikTok / brittanynegler и Instagram / brittanynegler

Бриттани разрыдалась, когда увидела себя в зеркале, и бросилась всех обнимать. Ролик с несчастной девушкой уже набрал 31,4 млн просмотров. Теперь Бриттани хочет использовать свою популярность, чтобы помогать людям, которые не могут себе этого позволить сами, и возвращать им красивые улыбки.

Модель уменьшила огромный лоб, потратив 515 тысяч, но конечный результат рассмешил всех окружающих

Модель уменьшила огромный лоб, потратив 515 тысяч, но конечный результат рассмешил всех окружающих

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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