Стоматолог вернул прежнюю красоту девушке, которая потеряла зубы из-за наркотиков и не хотела жить

В жизни 29-летней Бриттани Неглер из Пенсильвании, США, произошло множество ужасных событий. Но теперь, кажется, у неё началась белая полоса — стоматолог решил помочь ей исправить то, что сотворили с её зубами наркотики и другие врачи. Когда она пришла к нему на приём, то не могла перестать плакать, рассказывая, как всё произошло и насколько ей не подходят её протезы. Из-за них Бриттани не могла есть и поэтому превратилась в ходячий скелет.

Видео © TikTok / brittanynegler

Девушка объяснила, что потеряла брата, который в 18 лет умер от рака. Долгое время она считала, что стала причиной его гибели, пишет Lad Bible. Брат был прикован к постели, и однажды Бриттани пришла полежать вместе с ним. А когда проснулась, то услышала его последний вздох.

Я серьёзно думала, что убила его. Может, случайно передавила ему дыхательную трубку или что-то вроде того. Не буду врать, после этого всё пошло под откос. Я связалась с плохой компанией, и она подсадила меня на наркотики. Я была в депрессии и готова на всё, лишь бы не чувствовать эту боль Бриттани Неглер

Видео © TikTok / brittanynegler

В итоге из-за запрещённых веществ её зубы начали гнить, а стоматологи не стали долго думать и вырвали их все, поставив не подходящий по размеру протез. Услышав её историю, доктор Кенни Уилстед решил ей помочь, подарив идеальный протез и исправив халатность коллег.

Фото © TikTok / brittanynegler и Instagram / brittanynegler

Бриттани разрыдалась, когда увидела себя в зеркале, и бросилась всех обнимать. Ролик с несчастной девушкой уже набрал 31,4 млн просмотров. Теперь Бриттани хочет использовать свою популярность, чтобы помогать людям, которые не могут себе этого позволить сами, и возвращать им красивые улыбки.

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