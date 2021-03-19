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Павел Прилучный впервые вышел в свет вместе с Мирославой Карпович

По словам гостей, актёр концентрировался на алкоголе, а его спутница вела себя неуверенно.

19 марта 2021, 13:34
<p>Фото © ТАСС / Тараканов Вадим</p>

Фото © ТАСС / Тараканов Вадим

Актёр Павел Прилучный впервые появился на светском мероприятии со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович. Пара посетила вечеринку по случаю завершения съёмок второго сезона сериала "В клетке", пишут "Дни.ру".

По словам гостей, никаких нежностей артисты не демонстрировали, и вместо этого активно общались с другими участниками тусовки. При этом Карпович вела себя очень сдержанно и неуверенно, а Прилучный больше концентрировался на алкоголе.

Друзья Прилучного рассказали о его циничном отношении к Карпович, которое она всё равно терпит

Друзья Прилучного рассказали о его циничном отношении к Карпович, которое она всё равно терпит

В связи с этим некоторые гости вечеринки решили, что у пары есть какие-то трудности в отношениях. Не исключается, что причина в сложном характере Прилучного.

Карпович показала сюрприз от Прилучного на 35-летие, которое она отметила в один день с его бывшей

Карпович показала сюрприз от Прилучного на 35-летие, которое она отметила в один день с его бывшей

Напомним, что брак Павла Прилучного и Агаты Муцениеце распался летом 2020 года, в качестве причины разрыва назывался роман актёра с "папиной дочкой". Однако, похоже, и с новой возлюбленной у него в отношениях не всё гладко. Ранее друзья Прилучного рассказали о его циничном отношении к Карпович, которое она всё равно терпит.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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