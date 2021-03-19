Бывшая порноактриса Саша Грей сварила борщ, разбудив не только гастрономические желания россиян

18 марта на канале звезды появился новый ролик под названием "Может ли Саша Грей приготовить борщ?". Спойлер — ещё как. Правда, список ингредиентов, как и рецепт, немного отличался. Например, бывшая порноактриса обжарила кусок говядины прямо в кастрюле, а затем распотрошила его намного мельче, чем мы все привыкли. Кроме того, девушка добавила в суп томатную пасту и кориандр.

По мнению Саши, благодаря изменённому рецепту суп стал намного нежнее. Кроме того, девушка пожаловалась, что пыталась найти буханку чёрного хлеба для аутентичности, но в США найти бородинский очень сложно, а если и получится, то он всё равно не будет иметь ничего общего с "оригиналом".

Бородинский, да. Я находила его всего в паре магазинов, но вкус совсем не тот. Здесь в него добавляют сахар, он слишком сладкий. Вкус совсем не такой Саша Грей

Фанаты из России были в восторге от видео девушки, но не обошлось и без скандалов. Дело в том, что на обложке видео Саша предстала в образе Алёнки с обёртки знаменитого молочного шоколада, а сзади неё виднелся собор Василия Блаженного. Да и сама актриса называла борщ русским. Конечно, это не могло не вызвать споры. Теперь комментарии под постом с роликом на Facebook чуть ли не полностью состоят из возмущений и попыток убедить звезду, что на самом деле суп — традиционное украинское блюдо.

Скриншот © Facebook / SashaGrey

Но кто будет винить девушку за неосторожность в гастрономически-политических вопросах! Зато в комментариях на YouTube — одни восхищения. Некоторые хвалили кулинарные способности Саши, кто-то просил не останавливаться и приготовить щи. Другие удивлялись, как сильно за последние десять лет изменился мир.

Блин! Скажи мне десять лет назад, что я буду сидеть и смотреть в канале YouTube, как Саша Грей готовит борщ Vadim Sulimov

Смотрел Сашу в 2010-м, смотрю и сейчас! SilverPlatinum

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