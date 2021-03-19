Певица Алекса объявила, что ждёт ребёнка от тренера, которого год назад увела у беременной жены
Фото с огромным животом певица показала в своём инстаграме.
Популярная 32-летняя певица Алекса, которую многие запомнили после её участия в "Фабрике звёзд — 4" и трогательного романа с Тимати, поделилась с подписчиками радостной новостью — она беременна. Звезда опубликовала снимок, где предстала в свободной белой рубашке, которая совсем не смогла скрыть большой живот на поздних месяцах.
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Подписчики от всей души поздравили певицу со скорым пополнением в семье, засыпав её восторженными комментариями. В такой счастливый момент никто не стал напоминать девушке, что рожать она собирается от человека, которого увела у беременной жены. Алекса встречается с Вячеславом Дайчевым, фитнес-тренером, который работает со многими знаменитостями. Вот только ради певицы он бросил жену на поздних сроках беременности.
После этого Алекса и Вячеслав сразу съехались, демонстрируя в соцсетях свою пылкую любовь, а спустя пять месяцев тренер подарил возлюбленной кольцо. Брошенной жене — звёздной танцовщице Саше Сивковой — осталось только наблюдать за чужой идиллией и растить сына. Она решила, что не будет несчастна и постарается дать своему ребёнку всё.
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