Певица Алекса объявила, что ждёт ребёнка от тренера, которого год назад увела у беременной жены

Популярная 32-летняя певица Алекса, которую многие запомнили после её участия в "Фабрике звёзд — 4" и трогательного романа с Тимати, поделилась с подписчиками радостной новостью — она беременна. Звезда опубликовала снимок, где предстала в свободной белой рубашке, которая совсем не смогла скрыть большой живот на поздних месяцах.

Фото © Instagram / aleksa___official

В ожидании самого прекрасного и волнительного момента в жизни🧸 Пришло время приятной суеты... 🥰Выбирать коляску, кроватку, покупать детские вещи для нашего 👼🏼 Алекса

Фото © Instagram / aleksa___official

Подписчики от всей души поздравили певицу со скорым пополнением в семье, засыпав её восторженными комментариями. В такой счастливый момент никто не стал напоминать девушке, что рожать она собирается от человека, которого увела у беременной жены. Алекса встречается с Вячеславом Дайчевым, фитнес-тренером, который работает со многими знаменитостями. Вот только ради певицы он бросил жену на поздних сроках беременности.

Фото © Instagram / aleksa___official

После этого Алекса и Вячеслав сразу съехались, демонстрируя в соцсетях свою пылкую любовь, а спустя пять месяцев тренер подарил возлюбленной кольцо. Брошенной жене — звёздной танцовщице Саше Сивковой — осталось только наблюдать за чужой идиллией и растить сына. Она решила, что не будет несчастна и постарается дать своему ребёнку всё.

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