Лучшая новая исполнительница по версии "Грэмми" снялась топлес, показав, чем она ещё может удивить
Девушка не стесняется показывать то, чем её наградила природа.
26-летняя американская рэперша Megan Thee Stallion завоевала "Грэмми" в категории "Лучший новый исполнитель". Но это не всё, чем она может удивить и порадовать фанатов. Девушка обладает соблазнительной фигурой, которую не устаёт демонстрировать в "Инстаграме".
Меган выложила кадры в лучших традициях дерзких рэперш. Она позировала полуобнажённой, повернув к камере пышные формы. Брюнетка прикрыла голую грудь руками, надела гламурную шляпку в ковбойском стиле и добавила массивное украшение.
Реакции фанатов долго ждать не пришлось. Снимки быстро набрали более трёх миллионов лайков, и поклонники засыпали девушку комплиментами. Но если некоторых она мотивировала записаться в спортзал, то нашлись юзеры, которых смутили столь откровенные фото.
Девушка, да вы — искусство
Эти фото просто говорят мне, чтобы я шла тренироваться
Сестрёнка, ты красивая, но не нужно постоянно выкладывать такие фото, ты выше этого
Megan Thee Stallion (настоящее имя — Меган Джовон Рут Пит) выпустила три мини-альбома, два из которых вошли в чарт Billboard 200. А её трек Savage покорил "Тикток".
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