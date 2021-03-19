Популярная стендап-комик сбежала от своего парня из Турции, из-за которого её жизнь стала адом

Известную 30-летнюю юмористку Ярославу Тринадцатко многие зрители помнят по участию в проектах "Камеди батл", "Открытый микрофон" и "Парамаунт камеди". Недавно девушка рассказала в подкасте "Бухарог лайв", что ей пришлось вынести в прошлых отношениях. Она решилась поднять тему домашнего насилия и абьюзивных отношений, чтобы помочь таким же пострадавшим, как и она.

Подруга мне говорила, что не все знают, как уйти, не все знают, что им плохо. А у меня всегда была такая отмазка: ну взрослые же люди, сами понимают, что происходит. Но это вообще оказалось не так Ярослава Тринадцатко

Фото © YouTube / Владимир Бухаров

Стендап-комик рассказала, что сперва роман с парнем из Турции был просто идеальным. Они познакомились в "Тиндере", понравились друг другу и решили продолжить отношения. Парень ничего не знал о Ярославе, поэтому, когда он погуглил и перевёл её выступления, она открылась ему в новом свете. Он не оценил шуток девушки, посчитав их вульгарными, и с тех пор всё медленно пошло под откос.

Фото © Instagram / yaska13

Турок унижал её и устраивал скандалы, которые доводили Ярославу до нервного срыва и держали её в постоянном страхе. Но затем наступала идиллия на неделю, и возлюбленный уверял девушку, что всё наладится. Однако издевательства начинались снова. Он проверял её переписки, редактировал её шутки, всячески измывался над ней. Ярослава пыталась уйти от него шесть раз, но каждый раз у парня начиналась истерика.

Когда я начинала собирать вещи, его начинало тошнить, ему было плохо, у него чуть ли не останавливалось сердце. У него была такая жёсткая реакция на стресс, что мне становилось его дико жалко и я оставалась Ярослава Тринадцатко

Фото © Instagram / yaska13

Даже когда парень во время ссоры пробил кулаком стену, Ярослава смогла уйти только на время, сразу вернувшись, как только турок начал оставлять ей жалобные сообщения. Однако позже подруги помогли девушке собрать вещи и сбежать из Турции, потому что организм юмористки начал давать сбои.

Фото © Instagram / yaska13

Я тогда знала, что мне плохо. У меня со здоровьем жесть началась полная, у меня всё "посыпалось". Почти киста выросла, можно сказать. То есть у меня операция была летом небольшая, женская. Этот стресс настолько плох для организма, что вот не зря говорят, что постоянное нахождение в стрессе и рак вызывает Ярослава Тринадцатко

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