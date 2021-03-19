Ева Польна устала от нападок из-за её веса и с помощью фотошопа показала, на что она способна

Внешний вид звёзд всегда волновал поклонников особенно сильно. 45-летняя певица Ева Польна тоже стала объектом пристального внимания, которое ей совсем не пришлось по душе. Экс-солистка группы "Гости из будущего" резко высказалась в " Инстаграме " о тех, кто обеспокоен её весом, назвав их интерес извращённым.

Потолстела-похудела-разнесло-усохла!! Вы в себе?? <...> Интересоваться так активно чужим весом — это перверсия. Для малообразованных перевожу: половое извращение. Такое же, как нюхать чужое несвежее бельё, лизать каблуки и т.д. Обычно такое не афишируют

Артистка отметила, что людям свойственно меняться и в этом нет ничего плохого. Однако заявила, что в последние несколько лет её внешность не претерпела особых изменений и "отечественный" размер одежды у неё по-прежнему 48–50. По словам певицы, она не собирается быть идеальной для всех и у неё дома нет в распоряжении оператора, художника по свету и гримёра, как у Ким Кардашьян.