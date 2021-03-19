Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Ева Польна устала от нападок из-за её веса и с помощью фотошопа показала, на что она способна

Артистка отметила, что не хотела скандалить, но не смогла сдержаться.

19 марта 2021, 13:34

Фото © Instagram / polnaeva_official

Внешний вид звёзд всегда волновал поклонников особенно сильно. 45-летняя певица Ева Польна тоже стала объектом пристального внимания, которое ей совсем не пришлось по душе. Экс-солистка группы "Гости из будущего" резко высказалась в "Инстаграме" о тех, кто обеспокоен её весом, назвав их интерес извращённым.

Фото © Instagram / polnaeva_official

Фото © Instagram / polnaeva_official

Потолстела-похудела-разнесло-усохла!! Вы в себе?? <...> Интересоваться так активно чужим весом — это перверсия. Для малообразованных перевожу: половое извращение. Такое же, как нюхать чужое несвежее бельё, лизать каблуки и т.д. Обычно такое не афишируют

Ева Польна

Фото © Instagram / polnaeva_official

Фото © Instagram / polnaeva_official

Артистка отметила, что людям свойственно меняться и в этом нет ничего плохого. Однако заявила, что в последние несколько лет её внешность не претерпела особых изменений и "отечественный" размер одежды у неё по-прежнему 48–50. По словам певицы, она не собирается быть идеальной для всех и у неё дома нет в распоряжении оператора, художника по свету и гримёра, как у Ким Кардашьян.

Люди, женщины — они по-разному выглядят, не то что в течение жизни, но и в течение дня! <...> Я тоже женщина! Не феномен! Не Самая Толстая На Земле! Алло! А есть ещё — очень неудачные невыгодные фото- и видеоракурсы, широкоформатное наше телевидение!! Оно растаскивает тебя во все стороны!!

Ева Польна

Фото © Instagram / polnaeva_official

Фото © Instagram / polnaeva_official

Ева Польна — российская певица, экс-солистка группы "Гости из будущего", обладательница девяти премий "Золотой граммофон". Артистка воспитывает двух дочерей, одну из которых родила от экс-участника коллектива "Чай вдвоём" Дениса Клявера. Подробнее о биографии звезды читайте на сайте uznayvse.ru.

Семенович похвасталась стройной фигурой, забыв про отражение, где виден её реальный вес без фотошопа

Семенович похвасталась стройной фигурой, забыв про отражение, где виден её реальный вес без фотошопа

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1