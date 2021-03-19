Борис Джонсон выполнил обещание и привился вакциной AstraZeneca

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил первую дозу антиковидной вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Об этом глава правительства сообщил в "Фейсбуке".

"Вакцинация — это лучшее, что мы можем сделать, чтобы вернуться к жизни, по которой мы так скучаем", — написал Джонсон.