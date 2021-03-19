Борис Джонсон выполнил обещание и привился вакциной AstraZeneca
Глава британского кабмина ранее заявил о намерении проверить на себе действие препарата.
Фото © Facebook / Boris Johnson
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил первую дозу антиковидной вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Об этом глава правительства сообщил в "Фейсбуке".
"Вакцинация — это лучшее, что мы можем сделать, чтобы вернуться к жизни, по которой мы так скучаем", — написал Джонсон.
Напомним, в марте несколько стран, в том числе Болгария, Дания, Норвегия, Ирландия, Эстония и Таиланд, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Это произошло в связи с сообщениями о серьёзных побочных эффектах после прививки. Так, в Грузии ранее скончалась впавшая в кому после вакцинации AstraZeneca медсестра, а в Норвегии в больницу с ухудшением самочувствия попали трое врачей, один из которых позже умер.
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