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Борис Джонсон выполнил обещание и привился вакциной AstraZeneca

Глава британского кабмина ранее заявил о намерении проверить на себе действие препарата.

19 марта 2021, 19:19
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/borisjohnson/?__cft__%5B0%5D=AZXbN08h4hd4SmxnODff0ieQlv5oSLzvTf18x5oSlXbjEGLasT3AJmu4B7P_DfYRSKFhgChV7KeahHao0GIiC6j0Dhw8ZFvJpfW_pRkztfUsz_Pgs8z-ua2UAJGx_lrHc8RV_2S3gn4GnlWCnaKlTvU-&__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Boris Johnson</a></p>

Фото © Facebook / Boris Johnson

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил первую дозу антиковидной вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Об этом глава правительства сообщил в "Фейсбуке".

"Вакцинация — это лучшее, что мы можем сделать, чтобы вернуться к жизни, по которой мы так скучаем", — написал Джонсон.

Напомним, в марте несколько стран, в том числе Болгария, Дания, Норвегия, Ирландия, Эстония и Таиланд, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Это произошло в связи с сообщениями о серьёзных побочных эффектах после прививки. Так, в Грузии ранее скончалась впавшая в кому после вакцинации AstraZeneca медсестра, а в Норвегии в больницу с ухудшением самочувствия попали трое врачей, один из которых позже умер.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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